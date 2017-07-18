KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ve Ã‡aÄŸatay Ulusoy bir an olsun ayrÄ±lmÄ±yor

ÃœnlÃ¼ oyuncular KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ve Ã‡aÄŸatay Ulusoy Bodrumâ€™daki tatillerine devam ediyor.

Dizilerinin final yapmasÄ±yla birlikte Bodrumâ€™a tatile gelen KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ve Ã‡aÄŸatay Ulusoy Ã¶nceki gÃ¼n YalÄ±kavak marinada objektiflere takÄ±ldÄ±. Ä°ki yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu geÃ§en hafta mavi tura Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Mavi turun ardÄ±ndan Bodrumâ€™a gelen ikili zÄ±pkÄ±nla balÄ±k tutarak stres attÄ±.

TatlÄ±tuÄŸ ve Ulusoyâ€™un bir sÃ¼re daha Bodrumâ€™da tatil yapacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. (Ä°HA)