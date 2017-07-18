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18 Temmuz 2017
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KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ve Ã‡aÄŸatay Ulusoy bir an olsun ayrÄ±lmÄ±yor

ÃœnlÃ¼ oyuncular KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ve Ã‡aÄŸatay Ulusoy Bodrumâ€™daki tatillerine devam ediyor.
Dizilerinin final yapmasÄ±yla birlikte Bodrumâ€™a tatile gelen KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ve Ã‡aÄŸatay Ulusoy Ã¶nceki gÃ¼n YalÄ±kavak marinada objektiflere takÄ±ldÄ±. Ä°ki yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu geÃ§en hafta mavi tura Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Mavi turun ardÄ±ndan Bodrumâ€™a gelen ikili zÄ±pkÄ±nla balÄ±k tutarak stres attÄ±.
TatlÄ±tuÄŸ ve Ulusoyâ€™un bir sÃ¼re daha Bodrumâ€™da tatil yapacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Zeki MÃ¼ren ve Ajda Pekkan yÄ±llar Ã¶nce KÄ±rkpÄ±narâ€™a Ã¶zel davet edilmiÅŸ
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