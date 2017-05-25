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25 Mayıs 2017
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Kerem Bürsin’den spor çağrısı

Oyuncu Kerem Bürsin, sporla uğraşmayan herkesi bahaneleri bırakıp antrenman yapmaya davet etti.
Sportif kimliğiyle tanınan başarılı oyuncu Kerem Bürsin, spor yapmayan herkesi bahaneleri bırakıp antrenman yapmaya davet etti. “Bir hedefe ulaşmak için gerekli olan tek şey sensin” diyen Bursin, ünlü bir spor markasının uygulaması üzerinden oluşturduğu 21 günlük antrenman programıyla ilham vermeyi ve yol göstermeyi amaçlıyor. Bürsin şunları söyledi: “Sınırlarını zorlayarak kendi potansiyelinin farkına varmak ve bahaneleri bırakarak başarıya ulaşmak için 21 günlük antrenman programına katıl ve sporu hayatının vazgeçilmezi yapmaya başla. Limitleri koyan insanın zihnidir. Tam olarak inandığında yapabileceklerinin sınırı yok. Etrafında sana inanmayanlar olabilir, ama sen kendine inandığında her şeyi başarabilirsin. Unutma, başlamak bitirmenin yarısıdır.” (İHA)

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