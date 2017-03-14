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14 Mart 2017
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Karaduman’dan sevenlerine selam var

Dj ve besteci Emrah Karaduman, birlikte bıçaklı saldırıya uğradığı yanındaki arkadaşı Volkan Karaca aracılığıyla sevenlerine mesaj gönderdi.
Cuma gecesi bir gece kulübünde sahne almak için Eskişehir’e gelen ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman (32) ile arkadaşı Volkan Karaca, E.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Olayın ardından Karaduman ve Karaca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Karaduman’ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, Karaca ise bugün taburcu oldu.
İHA’ya açıklamalarda bulunan Karaca, Karaduman’ın herkese selamı olduğunu söyledi. Karaca, “Kendisiyle yoğun bakımdayken çok kısa görüşebildim. Gayet iyi, konuşabiliyor, bilinci de yerinde. Herkese selamı var, düzelecek. Onun da bir sıkıntısı yok. Onun yarası biraz daha ağır ama bir sorun yok. 20 güne kadar falan çıkmış olur ve normal hayatına devam eder” dedi.
“Talihsiz bir olaydı”
“İkimize de geçmiş olsun diyorum” diyen Karaca, şöyle devam etti:
“Biz onunla arkadaşız. Arayan soran herkese de çok teşekkür ederim. Bu olay talihsiz bir olaydı. Çok şükür atlattık. Basının önem göstermesi bizi gerçekten çok rahatlattı. O adamın tutuklanmasında da basının çok önemli bir rolü var. Her şey için çok teşekkür ediyoruz.” (İHA)

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