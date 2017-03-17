İnka geleneğini tanıtmak için 12 bin kilometre yol katettiler

Ekvadorlu müzik grubu hem geleneklerini tanıtıyor, hem de para kazanıyor

Türkiye’ye 12 bin 144 kilometre uzaklıkta bulunan Ekvador’dan gelen 3 kişilik grup, Muğla’nın Menteşe ilçesinde yöresel müziklerini çalıp yöresel kıyafetlerini satarak İnka geleneğini tanıtıyor.

Menteşe Sınırsızlık Meydanında gösteri sunan Ekvadorlu grubun müzik gösterisi vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Vatandaşlar grup ile hem fotoğraf çektirdi, hem de cep telefonları ile öz çekim yaptı.

Müzik grubu Navtarik Luis Tutiana ve Laurantino Montuluu’dan oluşurken, Jose Picuagi ise yöresel ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Ekvador’dan geldiklerini ve ülkelerinin geleneklerini tanıttıklarını açıklayan Jose Picuagi, İnka geleneğini yaşatmak için Türkiye’ye geldiklerini, Türk insanının çok cana yakın olduğunu açıkladı. Türkiye’de İstanbul, Ankara, Antalya ve Muğla’nın Marmaris, Bodrum gibi ilçelerinde gösteri sunduklarını söyleyen Picuagi, 2 ay daha Türkiye’de kalacaklarını söyledi. (İHA)