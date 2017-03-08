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08 Mart 2017
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Ä°ki dev sanatÃ§Ä± Ä°zmirlilerle buluÅŸacak


ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±lar YÄ±ldÄ±z Tilbe ve CoÅŸkun Sabah, Ä°zmir’de verecekleri konserlerde sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± hayranlarÄ± iÃ§in seslendirecek.
TÃ¼rkiyeâ€™nin sevilen sanatÃ§Ä±larÄ± YÄ±ldÄ±z Tilbe ve CoÅŸkun Sabah, Ä°zmir’de verecekleri konserde hayranlarÄ±yla buluÅŸacak. Bin kiÅŸilik konser salonunda Ã¶zel bir repertuvar ile hazÄ±rladÄ±klarÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirecek olan YÄ±ldÄ±z Tilbe ve CoÅŸkun Sabah, dillerden dÃ¼ÅŸmeyen parÃ§alarÄ±nÄ± hayranlarÄ± iÃ§in seslendirecek. 25 Mart Cumartesi gecesi Gaziemirâ€™deki Svalinn Hotelâ€™de sahneye Ã§Ä±kacak iki Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±, sevenlerine unutulmaz bir gece yaÅŸatacak. Otel sahibi iÅŸ adamÄ± Ä°smail KÃ¶roÄŸlu, Ä°zmirlilere mÃ¼zik ziyafeti sunmaya devam edeceklerini ifade ederken, iki dev sanatÃ§Ä±nÄ±n aynÄ± sahneye Ã§Ä±kacaÄŸÄ± konserin biletleri gala yemeÄŸi dahil 149 TL’den satÄ±ÅŸa sunuldu. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Ã–zlem Tekin'den, seÃ§men listesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
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