Hip Hop buluşması 13 Mayıs’ta

Son Dakika
Dans ve grafittiyi bir araya getiren Red Bull BC One Camp, 2015’te ilk kez düzenlenen Hip Hop Jam Istanbul ile güçlerini birleştirdi. 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Volkswagen Arena’da gerçekleşecek ‘Red Bull BC One Camp X Hip Hop Jam Istanbul’da yer alacağı kesinleşen ilk isimler arasında Mode XL, Ayben, Server Uraz, Kamufle, 90BPM, Anıl Piyancı, Gazapizm, Allame, Joker, Tankurt Manas, Alaturka Mavzer, Ados, 9Canlı & Plak-A, Toprak Kardeşler, Tahribad-ı İsyan, Fate Fat ve DJ Hırs yer alıyor.