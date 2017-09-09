Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
09 Eylül 2017
Magazin

Hande Yener ve Murat Dalkılıç on binlere söyledi

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılında Hande Yener ve Murat Dalkılıç’ın sahne aldığı halk konserinde 30 bin Manisalı ünlü sanatçılara eşlik etti. Sanatçılar dansçılarıyla birlikte Manisalıları coştururken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sanatçılara enerji vermesi için mesir macunu çeşitlerinden oluşan sepet hediye etti.
Manisa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 95. yılında Cumhuriyet Meydanı pop müziğin iki ünlü ismini ağırladı. Yaklaşık 30 bin Manisalının takip ettiği halk konseri havai fişek gösterileri ile başlarken sahneye ilk çıkan Murat Dalkılıç birbirinden güzel parçalarıyla Manisalıları coşturdu. Bir hayranı tarafından çizilen karakalem çalışmasını da alan Dalkılıç’a bir de Fenerbahçe forması hediye edildi. Dansçılarıyla birlikte muhteşem bir performans sahneleyen Dalkılıç’a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün teşekkür ederek çiçek ve içinde Manisa Mesir Macunu çeşitlerinden oluşan bir hediye sepetini ‘Enerjiye ihtiyacınız vardır’ diyerek takdim etti. Başkan Ergün, Manisalıların her zaman en güzeline layık olduğunu belirterek hem sanatçılara hem de konseri izlemeye gelen vatandaşlara teşekkür etti.
Murat Dalkılıç’ın yaklaşık 1 buçuk saatlik performansının ardından sahneye Hande Yener dansçıları eşliğinde son günlerin en popüler şarkılarından biri olan ‘Bakıcaz artık’ şarkısıyla çıktı. Sahnede yaklaşık bir saat dansçılarıyla birlikte performans gösteren Hande Yener’in şarkılarına Manisalılar da eşlik etti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Serdar Ortaç “Evlendikten sonra enayi gibi yüzük takıyorum”
Share

BENZER HABERLER

700 gramlık parmak bebek hayata tutundu

700 gramlık parmak bebek hayata tutundu

1 Metrelik Demir Saplanan İşçinin Mucizesi

1 Metrelik Demir Saplanan İşçinin Mucizesi

Sağlıklı uzun yaşamın çatısı; Ege

Sağlıklı uzun yaşamın çatısı; Ege

Didim Belediyesinin serası DRV Projesinde

Didim Belediyesinin serası DRV Projesinde

Karagözlü; “112 ambulansları acil durumlar içindir”

Karagözlü; “112 ambulansları acil durumlar içindir”

Çinko eksikliği için kurban eti tüketin

Çinko eksikliği için kurban eti tüketin

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Yarın 09/10 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 36°C. DKD rüzgâr B değişiyor, 15 - 25 km/saat.
Açık
Yarın 09/10 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 20°C. Rüzgâr G, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,4139

  • Euro

    4,1155

  • BIST

    108.452

  • Altın

    147,8361

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE