Hakan Altun konserinde sÃ¼rpriz evilik teklifi

TekirdaÄŸ’Ä±n Ã‡erkezkÃ¶y ilÃ§esinde konser veren Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± Hakan Altun, bir hayranÄ±nÄ±n isteÄŸini geri Ã§evirmeyerek, sevdiÄŸi kÄ±za sahnede evlenme teklifi etmesine yardÄ±m etti.

Ã–zhan BallÄ± isimli genÃ§, kÄ±z arkadaÅŸÄ± gazeteci AyÅŸe Gizem GedikoÄŸullarÄ±’na sÃ¼rpriz evlilik teklifi hazÄ±rladÄ±. ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä± Hakan Altun’un Ã‡erkezkÃ¶y’de verdiÄŸi konseri fÄ±rsat bilen genÃ§, Hakan Altun’un isteÄŸini kabul etmesi Ã¼zerine sevgilisine binlerce vatandaÅŸÄ±n Ã¶nÃ¼nde evlenme teklifinde bulundu.

Sahnede Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± Hakan Altun’un desteÄŸi ile evlenme teklifi eden Ã–zhan BallÄ±, ‘evet’ cevabÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra Altun ile beraber, ‘Benimle Evlenir misin?’ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirdi. (Ä°HA)