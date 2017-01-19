Hadise HastalandÄ±, BengÃ¼ Sahne AldÄ±

Whitefest GenÃ§lik Festivali kapsamÄ±nda UludaÄŸâ€™da sahne alacak olan Hadise hastalÄ±ÄŸÄ± nedeni ile yerini BengÃ¼’ye bÄ±raktÄ±. BengÃ¼ ise genÃ§lere unutulmaz bir gece yaÅŸattÄ±.

â€™Feveran’ ÅŸarkÄ±sÄ±yla sahneye Ã§Ä±kan BengÃ¼. Ä°ki saati aÅŸkÄ±n programÄ± sÃ¼resinde eski ve yeni albÃ¼mÃ¼nden ÅŸarkÄ±lar seslendirdi. ÅžarkÄ±cÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ sesiyle kendisini izleyen yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸiyi oturtmadÄ±. Sahne Ã¶ncesi gazetecilerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ÅžarkÄ±cÄ± BengÃ¼” 10 yÄ±ldÄ±r UludaÄŸ’da sahne alÄ±yorum. Ben sÄ±caÄŸÄ± Ã§ok sevmiyorum. SoÄŸuk havayÄ± seviyorum, UludaÄŸ’da olmayÄ± seviyorum. Ben 18 Åžubat’ta sahne alacaktÄ±m ama Hadise Ã§ok hasta onun iÃ§in apar topar geldik buraya bÃ¶yle bir sebepten dolayÄ± burada olmak istemezdim geÃ§miÅŸ olsun dileyelim hepimiz.

YENÄ° ALBÃœM MÃœJDESÄ°

Yeni albÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren BengÃ¼” dÃ¼n gece sabaha kadar stÃ¼dyodaydÄ±k.

Sevenlerim iÃ§in Ã§ok iyi bir albÃ¼m hazÄ±rlamak istiyorum. Onun iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz” dedi. (Ä°HA)