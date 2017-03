Fettah Can popüler müziğine Bach göndermesi:

Müzik dünyasında bestecilikten yorumculuğa geçen Fettah Can, müzik endüstrisinde para kazanmanın çok zor olduğunu söyledi.

Müzik dünyasında bestecilikten yorumculuğa geçen Fettah Can, CRI TÜRK FM’de Michael Kuyucu’nun programına konuk oldu. Albümünün ikinci klip şarkısı “Olan Oldu Bize” ile başarısını pekiştiren Fettah Can, ilk solo albümünü aslında 18 yaşında iken hazırladığını, bu albümde Gülben Ergen’e verdiği “Yalnızlık” adlı bestesini de ilk kez seslendirdiğini ama bu albümü hiçbir zaman piyasaya çıkartmadığını söyledi. Fettah Can müzik dünyasından para kazanmanın çok zor olduğunu belirterek, “Eğer Bach Türkiye’de yaşasaydı çıldırırdı”dedi.

Türk müzik endüstrisinde üreten müzisyenlerin fazla para kazanamadığını söyleyen Fettah Can, “Türkiye’de besteciler konforlu yaşamıyor, biz sadece bir defa para kazanıyoruz oda şarkıyı satarken. Bunu gençlere de söylüyorum; çok büyük hayaller kurmamalılar. Müzik endüstrisinde yaptığınız size çok büyük paralar kazandırmayabiliyor. Şu an özellikle mesela, müzisyenler için de besteciler için de sahneye çıkmıyorsa para kazanmak çok zor. Bir albüm yaptığımda hemen bana her şeyi verecekler şeklinde düşünmesinler, öyle bir dünya yok. Bu bana biraz kandırmaca gibi geliyor. Bir de televizyona çok aldanmasınlar, gördükleri şeylerin birçoğu gerçek değil. Bugün başarılı olduğunu düşündüğünüz herkesi aslında çok uzun zaman bu işlere emek verdiğini görebilirsiniz” dedi.

Fettah Can, “Kimsenin kendini kimseden üstün görmeye hakkı yok, Bach ve Mozart yapacağını yapmış. Klasik müziğe baktığınız zaman kusur bulmanız çok zordur. Biz şimdi popüler müziğe hizmet ediyoruz, yaptığımız şeyin 100 yıl boyunca sevilmesini beklemek bence aptallık olur. Sonuçta bir dönemi var; 1 yıl çok severler, 5 yıl, hadi 20 yıl çok sevilsin; ama 100 yıl boyunca o klasik eserler gibi kalacağını düşünerek böyle cümleler kuruyor bazı arkadaşlarımız. Onlara da söylüyorum aslında. Müziğin çok kolay bir işmiş gibi gösterilmesine de karşıyım. Herkesin yapabileceği bir iş de değil. Özellikle yarışma programları bunun çok kolay bir işmiş gibi olduğu izlenimini yaratıyor. Bu iş aslında tek başına yapılan bir iş değil; çok ciddi ve doğru bir ekibin bir araya gelmesiyle oluyor. Bunlar da hem zaman ve hem para istiyor” dedi.

Fettah Can, “Bugün Bach Türkiye’de yaşasaydı kahrolurdu, aç da kalabilirdi. Şu an duydukları şeyden çok mutlu olmazdı. Daha yakın zamana gelelim. Onno Tunç eğer yaşıyor olsaydı, şu an dinlediğimiz şarkıların formları çok değişik olurdu. Gerçekten iyi şeyler verdiler, güzel kapılar açtılar o adamlar. Kalsalardı, popüler müziğimiz biraz daha iyi olabilirdi. Bu işin içinde bir ticaret var. Çok güzel işler yapan; ama rakam olarak ne You Tube’da yüz binleri gören ne de CD satışları iki bini geçmeyen çok iyi müzisyen arkadaşlarımız var. Onlar iyi müzik yapıyorlar; ama kitlelere ulaştıramıyorlar müziklerini” dedi. (İHA)