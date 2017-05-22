Feridun Düzağaç söyledi, belediye başkanı çaldı

Karşıyaka Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan ve dört gün dört gece devam eden Gençlik Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali, Feridun Düzağaç konseri ile sona erdi. Düzağaç’ın sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da bateri çaldı.

Karşıyaka Belediyesinin Gençlik Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali muhteşem bir finalle son buldu. Kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yanı sıra sağlık seminerleri ile dört gün boyunca devam eden festivalin son gününde, sevilen sanatçı Feridun Düzağaç sahneye çıktı. Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda yapılacağı duyurulan konser, yağış nedeniyle Bostanlı Pazaryeri’ne alındı. Hava koşullarına aldırış etmeyen binlerce Karşıyakalı, ellerinde Türk Bayrakları ile konser alanını doldurdu. Feridun Düzağaç’ın sahneye çıkması ile coşku ikiye katlandı. Usta sanatçı, en sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce Karşıyakalı için söyledi. Konser yaklaşık 3 saat sürdü. Başkan Akpınar da Düşler Sokağı parçasında, bateri çalarak Düzağaç’a eşlik etti.

“19 Mayıslardan vazgeçmeyeceğiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Atamızın doğum gününü ve bizlere armağan ettiği bu anlamlı bayramı büyük bir coşku ile günlerce kutladık. Herkes bilmelidir ki; bizler 19 Mayıslardan, 23 Nisanlardan ve 29 Ekimlerden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ten ve devrimlerinden asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Biz sadece Karşıyaka’da değil, tüm Türkiye’de insanların mutlu olması için çalışıyoruz. İzmir’in dağlarında açan çiçeklerin, Türkiye’nin tüm dağlarında da yeşermesi için mücadele ediyoruz ve mücadeleyi bırakmayacağız” dedi. (İHA)