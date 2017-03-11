Emrah Karadumanâ€™Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin ilk aÃ§Ä±klama

EskiÅŸehirâ€™de dÃ¼n gece bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± Emrah Karadumanâ€™Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastaneden ilk aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. DoÃ§. Dr. Nurdan Acar, Karaduman’Ä±n tedavisinin yoÄŸun bakÄ±mda sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Konser vermek iÃ§in EskiÅŸehir’e gelen Emrah Karaduman (30), gece saatlerinde ÅŸofÃ¶rÃ¼ Volkan K. ile beraber etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ne girerken bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi (ESOGÃœ) TÄ±p FakÃ¼ltesi BaÅŸhekim YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Acil TÄ±p Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Nurdan Acar, “Ä°lk mÃ¼dahaleleri Acil TÄ±p Ana Bilim DalÄ±nca baÅŸarÄ±yla yapÄ±lÄ±p, hastalarÄ±mÄ±z ameliyathanede baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§en operasyonlar sonrasÄ±nda ÅŸuan hastamÄ±zÄ±n biri serviste, diÄŸeri ise yoÄŸun bakÄ±mda takiplerine devam edilmektedir” dedi.

Emrah Karaduman yoÄŸun bakÄ±mda

Emrah Karadumanâ€™Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin detaylÄ± bilgi veren Acar, “YoÄŸun bakÄ±mda. Åžuan iÃ§in yoÄŸun bakÄ±mda olan hatalar iÃ§in dikkatli konuÅŸmak gerekir. Genel durumunun iyi olduÄŸunu biliyoruz. Takipleri de inÅŸallah iyi geÃ§ecek. Acil ÅŸifalar diliyoruz kendilerine” ifadelerini kullandÄ±.

“Herhangi bir sevk sÃ¶z konusu deÄŸildir”

Karadumanâ€™Ä±n baÅŸka bir hastaneye sevkinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aÃ§Ä±klayan DoÃ§. Dr. Acar, “Herhangi bir sevk sÃ¶z konusu deÄŸildir. Hastanemiz zaten 3â€™Ã¼ncÃ¼ basamak bir Ã¼niversite hastanesidir. Åžuanda baÅŸarÄ±yla tedavisi devam etmektedir” diye konuÅŸtu. Bir gazetecinin de, â€˜YakÄ±nlarÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a gÃ¶tÃ¼relim diye bir talep geldi mi?â€™ sorusuna da Acar, “HenÃ¼z bir taleple karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi..

SaldÄ±rgan adliyeye sevk edildi

Ã–te yandan Karaduman ve ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼ bÄ±Ã§aklayan E.D. de, Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapÄ±lan saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. (Ä°HA)