Emrah Karaduman yarın yoğun bakımdan çıkabilir

Eskişehir’de bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman’ın genel durumunun iyiye gittiği ve yarın yapılacak kontrollerinin ardından yoğun bakımdan çıkabileceği bildirildi.

Geçtiğimiz gece bir gece kulübünde sahne almak için Eskişehir’e gelen ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman (32) ile şoförü Volkan K., konakladıkları otelin önünde E.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Karaduman ve şoförünün tedavileri ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor. Sırtında 3 santimetre, göğsünde 3 santimetre ve karın bölgesinde 10 santimetre bıçak darbeleriyle hastaneye getirilen Karaduman’ın tedavisine ilişkin bilgi veren ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Erkasap, ünlü DJ ve bestecinin tedaviye olumlu cevap verdiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Erkasap, Karaduman’ın bugün de yoğun bakımda kalacağını, yarın yapılacak kontrollerinin ardından yoğun bakımdan çıkma ihtimalinin olduğunu belirterek, 2-3 gün içerisinde servise almayı planladıklarını kaydetti.

Şoför Volkan K.’nin ise tedavisinin serviste devam ettiği ve 2-3 gün içerisinde taburcu edilebileceği öğrenildi.

Öte yandan, Karaduman ve şoförüne bıçakla saldıran E.D. de, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılmıştı.

Aleyna Tilki’nin son paylaşımı

Dün hastaneye ziyarete gelen ünlü sanatçı Aleyna Tilki de, Karaduman’ın sağlık durumuna ilişkin sevenlerini sosyal medya üzerinden bilgilendirmeye devam ediyor. Tilki, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Emrah Karaduman’la olan fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

“Küçük gözlüm yol gösterenim. Çok şükür iyi, daha da iyi olucak. Biz daha dünyaları gezicez dünyalara şarkı yapıcaz.” (İHA)