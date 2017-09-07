Beylikdüzü Belediyesinin düzenlediği 4’üncü Barış ve Sevgi Buluşmaları, enerjinin dakikadan dakikaya yükseldiği bir akşama sahne oldu. Büyük bir hayran kitlesinin izlediği Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, Beylikdüzü’nde unutulmaz bir performans sergiledi. “15 yıldır yaşadığım yerde sahnedeyim. Buradaki herkes ile komşuyum” diyen Seçkin’e, ekibi binlerce seyircinin önünde doğum günü sürprizi yaptı.

Beylikdüzü 4’üncü Barış ve Sevgi Buluşmaları tüm coşkusu ile devam ediyor. Konserleriyle Beylikdüzü’ne keyifli akşamlar yaşatan festivalde sıra özellikle gençlerin hayranlıkla dinlediği Ece Seçkin-Ozan Doğulu ikilisindeydi. Sevilen pop parçaları kendi düzenlemesi ile çalan DJ Doğulu, Beylikdüzü’nde tempoyu giderek yükseltti. Ardından sahneye tezahüratlar eşliğinde Ece Seçkin çıktı. Dansçıları eşliğinde hareketli şarkılarını ard arda söyleyen genç popçu, “15 yıldır Beylikdüzü’nde yaşıyorum ve yaşadığım yerde sahnedeyim. Buradaki herkes benim komşularım” dedi.

Ece Seçkin’e sahnede doğum günü sürprizi

Seçkin’i tebrik etmek için sahneye gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Müthiş bir enerji alıyorum. Çok güzel bir kalabalık görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu ve Ozan Doğulu ve Seçkin’e çiçek ile plaket takdim etti. Takdimin hemen sonrasında Ece Seçkin kendisine yapılan doğum günü sürprizi ile sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Bu özel ana Başkan İmamoğlu ve binlerce seyirci tanıklık etti.

Çardak Altı’nda evde demokrasi konuşuldu

Konser öncesi ise Beylikdüzü’nde Pelin Batu Moderatörlüğü’nde süren Çardak Altı Sohbetleri’nin bir yenisi daha gerçekleşti. Her biri kendi alanında uzman eğitimciler Özge Doğar, Bahar Eriş, Şebnem İşigüzel eğitim sistemi, ebeveyn-çocuk iletişimi ve evde demokrasi konusunu el aldı. Katılımcıların arasında çocukların da bulunduğu sohbette bilhassa anne babalar söyleşiyi dikkatle dinledi. Çocukların deyim yerindeyse Arap atı gibi koşturulduğu bir eğitim sistemi içinde oldukları, bu durumun çocuğun kendi yeteneklerini keşfedebilmesinin önünde engel teşkil ettiği ifade edildi.

“Çocuğun ilk mezun olduğu yer aile”

Demokrasi kavramının ailede başladığını belirten konuşmacılar, çocuğun ilk mezun olduğu yerin aile olduğuna dikkat çekti. Çocukların haklarına saygılı davranılabilirse gerçek bir demokrasiden bahsedilebileceği ortaya kondu. Davranış modellerinin küçükler tarafından taklit edildiği ifade edilerek, oturtulması istenen davranışın önce anne-babada gözleniyor olması gerektiği hatırlatıldı. Söyleşinin sonunda ebeveyn ve çocuk ilişkisinin önemini bir kez de kendi vurgulayan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuklara teşekkürlerini sunarak, çiçek ve plaket takdim etti. (İHA)