Ebru Yaşar ve eşinden örnek davranış

Şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven ve eşi ünlü iş adamı Necat Gülseven, örnek bir davranışta bulunarak Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde okul yaptırıyor.

Şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven’in eşi ünlü iş adamı Necat Gülseven’in memleketi olan Diyarbakır’ın Bismil ilçesine vefa borcunu ödemek için bu kararı alan Gülseven çifti, okula Ebru Yaşar Gülseven ismi verileceğini kaydetti. Bismil ilçesinde yapılması planlanan 12 derslik Ebru Yaşar Gülseven İlköğretim Okulu için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurduklarını belirten ünlü iş adamı Necat Gülseven, 3 ay içerisinde yer tahsisinin yapılarak inşaata başlanacağını söyledi. Gülsever, okulu eşi Ebru Yaşar Gülseven ile birlikte yaptırdıklarını belirterek, “Memleketim olan Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bir katkıda bulunmak amacıyla böyle bir karar aldık. Okula eşim Ebru Yaşar Gülseven ismi vereceğiz. Bununla ilgili olarak Bismil ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurumuzu yaptık. 3 ay içerisinde yer tahsisi yapılarak tarafımıza bildirilecektir. Yer tahsisi yapıldıktan sonra 12 derslik modern bir okul yapacağız” dedi.

Okul tamamlandıktan sonra devlete bağışlanacak

Memleketi olduğu için Bismil ilçesini tercih ettiklerini dile getiren Necat Gülseven, buna eşiyle ortak karar verdiklerini söyledi. Gülseven, “Okulu yaptırmak için girişimlere başladık. Yer tahsisinin ardından inşaat çalışmaları başlatılacaktır. Modern bir okul yaptıracağız. Çocuklarımızın her türlü teknolojik donanımı kullanabileceği bir bina yapacağız. Okulu bitirdikten sonra devlete bağışlayacağız” diye konuştu.

Eşinin ismini ölümsüzleştirdi

Ünlü iş adamı Necat Gülseven ile ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven tarafından alınan karar ile Bismil ilçesinde hem derslik sayısına büyük katkı sağlanacağı hem de sanatçı Ebru Yaşar Gülseven’in isminin ölümsüzleştireceği belirtildi. Eşinin ismini kendi memleketinde bir okula vermekten dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren Necat Gülseven, bunun bir vefa borcu olduğunu söyledi. İmkanı olan herkesin ülkenin geleceğine böyle yatırımlar yapması gerektiğini dile getiren Gülseven, eşiyle birlikte bu tür hizmetleri çok önemsediklerini kaydetti. (İHA)