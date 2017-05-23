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23 Mayıs 2017
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Duman, Silifkelilere unutulmaz bir gece yaşattı

Rock müziğinin sevilen grubu Duman, etkileyici ve akustik performansıyla Silifkelileri coşturdu.
44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’nin üçüncü gününde sahne alan Duman grubu, gece geç saatlere kadar sergilediği performansıyla, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Rock severlerin tıklım tıklım doldurduğu konserde gençler adeta kendilerinden geçti. Duman sahnede özellikle, “Aman Aman”, “Eski Köprünün Altında” ve “Seni Kendime Sakladım” isimli şarkıları ile sevenlerini coşturdu.

Türkiye’nin en çok sevilen rock gruplarından Duman’ın şarkılarını Silifkeliler, hep bir ağızdan söyledi.

Grubun dillerden düşmeyen eski ve yeni şarkılarını seslendirdiği konserde Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, Duman grubuna teşekkür plaketi verdi.
44. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali’nin başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Turgut, “Festival akşamlarımızda birbirinden değerli sanatçılarımızı halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu güzel gecede rock müziğin sevilen isimlerinden Duman gurubunu sizlerle buluşturduk. Alanı dolduran binlerce vatandaşımıza ve Duman grubuna bu güzel konser için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)

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