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24 Temmuz 2017
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Damat, Muhteşem Düğünle ‘Gurur’landı

Aydın’da basının duayen isimlerinden Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Söylevci’nin özel bir firmada müşteri temsilcisi olarak çalışan kızı Gurur Söylevci ile öğretmen Sezgin Dağ muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.
10 yıldır bugünü bekleyen damat Sezgin Dağ’ın Gurur’landığı bu gecede sevenleri Söylevci ve Dağ Ailesini yalnız bırakmadı.
Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Söylevci ve eşi Nilgün Söylevci’nin kızı Gurur Söylevci ile Ayla-Yüksel Dağ çiftinin oğlu Sezgin Dağ, muhteşem bir düğün töreniyle yaşamlarını birleştirdi.
Efeler ilçesindeki Safir Düğün Salonu’nda düzenlenen törende Söylevci ve Dağ aileleri, davetlileri kapıda karşılayarak yakından ilgilendi.
Mutlulukları gözlerinden okunan genç çift, alkışlar eşliğinde kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Canlı müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlenen genç çifti, akrabaları, sevenleri ve dostları pistte yalnız bırakmadı.
Genç çift, balayı için Antalya ve Yunan adalarına gidecek.

(HABER MERKEZİ)

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