Cem Belevi Engelliler İçin Ücretiz Konser Verecek

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Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi himayelerinde Miyase Karlıova Organizasyon tarafından “Engelleri Gökyüzü’nde Kaldıralım” sloganı ile Rixos Premium Bodrum ana sponsorluğunda 10 yıldır gerçekleştirilen organizasyon Bodrum’un en büyük halk organizasyonu için hazırlıklar başladı.
Çökertme Gazetesi sahibi ve Miyase Karlıova Organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova, “Her yıl olduğu gibi tüm Bodrumluları ve çocuklarımızı engellilerimize destek olmak için Gümbet Değirmenler Mevkii’ne 11. Uçurtma Şenliğimize bekliyoruz. Şimdiden herkese iyi eğlenceler” dedi. (İHA)