Büyükçekmece’de Bengü rüzgarı

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından dört kez dünyanın en iyi festivali seçilen ve bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde Bengü rüzgarı esti.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali birçok etkinlikle devam ediyor. Kültürpark, Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinliklere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulusi Arat, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yurt dışından festivale gelen birçok vatandaş ile çok sayıda İstanbullu katıldı. Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından dört kez dünyanın en iyisi seçilen festivalde yerli ve yabancı dansçıların gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlendi. Ardından 8’inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda kazanlara ödülleri takdim edildi. Sonrasında sahneye çıkan Bengü, sevilen şarkıları ve sahne şovlarıyla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkıcıyı dinlemek için gelen vatandaşlar amfi tiyatroyu tıklım tıklım doldururken çok sayıda vatandaş Bengü’nün konserini dev ekranlardan seyretti. Sahne gösterisiyle ve performansıyla büyük alkış alan Bengü’nün şarkılarına vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Kimi vatandaşlar sevilen şarkıcının o anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Konserin sonunda Başkan Akgün, Bengü’ye çiçek takdiminde bulundu.

“Büyükçekmece denilince de akla Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali gelecek”

Festivalin, her yıl daha çok büyüyen bir kitleye hitap ederek dünya barışına, kardeşliğine, dostluğuna daha büyük katkılar sağladığını ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: “Yoğun bir ilgi var 18 yıldan beri bu festivali düzenleyen kişi olarak bunu şuna bağlıyorum. Son zamanlarda hep birlikte yorulduk. Siyaset, olaylar, hain darbe girişimi kafamızı yordu. İnsanlar kendilerini biraz kültüre, sanata vermek istiyorlar. Büyükçekmece Kültür ve sanat festivali de dünyanın festivali olduğuna göre burası tıklım tıklım. Dışarıda da 25 bin kişi var büyük ekranlardan izliyorlar. Koyduğumuz hedefi yakalıyoruz Cannes denilince akla film festivali geliyorsa dünyada Büyükçekmece denilince de akla Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali geldi ve gelecek” dedi.

“Bengü en sevdiğim sanatçılar arasında”

Festival kapsamında gerçekleşen etkinlikleri büyük beğeniyle takip ettiğini dile getiren Salih Özer: “Çok eğleniyoruz şuan çok keyifli, Bengü en sevdiğim sanatçılar arasında. Festival gayet güzel” ifadelerini kullandı.

“Her yıl daha da güzel oluyor”

Festival kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Ayşegül Yılmaz, “Festival çok güzel neşeli, eğlenceli, güzel bir ortam. 18 yıldır her sene geliyorum burada oturuyorum zaten her yıl daha da güzel oluyor” şeklinde konuştu. (İHA)