Bodrum’a dÃ¼nya starlarÄ± yaÄŸacak

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ eÄŸlence mekanÄ± Club Ampersand’Ä±n Amerika’dan sonra TÃ¼rkiye’deki ilk mekanÄ± MuÄŸla’nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde aÃ§Ä±lÄ±yor.

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±n sahne aldÄ±ÄŸÄ± ve Amerika’da 17 eyalette bulunan Clup Ampersand GÃ¼mbet barlar sokaÄŸÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±yor. Amerika’nÄ±n Ã¼nlÃ¼ mekanÄ±nÄ± Bodrum’a getiren AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± Burak Ä°rtanki, dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. FarklÄ± konsepti ile isminden sÄ±kÃ§a sÃ¶z ettirmeye baÅŸlayan Club Ampersandâ€™Ä±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi de belli oldu. 10 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°rem Derici ve Hakan KakÄ±z konseriyle yaza merhaba diyecek olan eÄŸlence mekanÄ± meÅŸhur Bodrum gecelerine de hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yapacak. DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ DJ’i olan Tiesto ve Mannie Freshâ€™in de sahne alacaÄŸÄ± kulÃ¼pte birbirinden ilginÃ§ dans gÃ¶sterileri ve ÅŸovlarda yerli ve yabancÄ± turistleri eÄŸlendirecek.

Tiesto ve Mannie Fresh hayranlarÄ±na mÃ¼jde

Birbirinden Ã¼nlÃ¼ isimleri aÄŸÄ±rlayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Club Ampersand Bodrumâ€™un sahibi Burak Ä°rtanki farklÄ± bir konsept ile Bodrumâ€™a hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yapacaklarÄ±nÄ± belirterek, “KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n tadilatÄ±nÄ± bitirme aÅŸamasÄ±ndayÄ±z. Allah’Ä±n izni ile 10 Haziranâ€™da Ä°rem Derici ve Hakan KakÄ±z konseri ile kapÄ±larÄ±mÄ±zÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. Daha sonra her gÃ¼n Berkay, Sinan AkÃ§Ä±l, Cengiz Ä°mren, Simge SaÄŸÄ±n, Emre Kaya gibi birÃ§ok sanatÃ§Ä±yÄ± haftanÄ±n 7 gÃ¼nÃ¼ programa sokuyoruz. Normal ÅŸartlarda kulÃ¼bÃ¼n dizaynÄ± her gÃ¼n sanatÃ§Ä± Ã§Ä±karmaya mÃ¼sait deÄŸil ama biz olayÄ± biraz deÄŸiÅŸtirdik. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze dÃ¼nya starlarÄ±nÄ± getireceÄŸiz Tiesto ve Mannie Fresh gibi isimlerle Ã¶zel anlaÅŸmamÄ±z var. Bu isimlerin de Ã¶zel konserleri olacak. Ampersand Amerikaâ€™da 17 eyalette olan Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir kulÃ¼p. Biz kulÃ¼bÃ¼n isim haklarÄ±nÄ± tÃ¼m TÃ¼rkiye iÃ§in satÄ±n aldÄ±k. GÃ¼mbet de aÃ§ma nedenimiz de burada saat sorunu olmamasÄ± ve GÃ¼mbet’in yeni bar merkezi haline gelmesi. Biz biraz da GÃ¼mbet kalitesini yukarÄ±ya Ã§ekmek istiyoruz. Biliyorsunuz Halikarnas kapandÄ±, Halikarnas kalitesi ve seviyesindeki mÃ¼ÅŸteriyi GÃ¼mbet’e almak istiyoruz. O yÃ¼zden bÃ¶yle bir yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k ve gÃ¼zel de oldu. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zde birÃ§ok yenilik olacak mÃ¼ÅŸterilerimize VIP hizmeti vereceÄŸiz, otellerden alÄ±nÄ±p Ã¶zel olarak mekana getirilecekler ve Ã¶zel gÃ¼venlik hizmeti vereceÄŸiz. Bunun gibi daha birÃ§ok yeniliÄŸimiz olacak. Ampersand bir dÃ¼nya markasÄ± olduÄŸu iÃ§in biz de TÃ¼rkiye ayaÄŸÄ± olarak Bodrumâ€™dan baÅŸladÄ±k Antalyaâ€™dan teklifler var ve ilerleyen zamanlarda Ä°stanbulâ€™da da bir yer dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Biz Ä°stanbul kalitesinde ve Ä°stanbul mÃ¼ÅŸterisinin alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸu ÅŸekilde hizmet veriyoruz bu yÃ¼zden ortaya Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸey Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum” diye konuÅŸtu. (Ä°HA)