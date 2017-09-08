Beylikdüzü’nde Edip Akbayram konseri

Beylikdüzü’nde geleneksel olarak düzenlenen “Barış ve Sevgi Buluşmaları”nda ünlü sanatçı Edip Akbayram sahne aldı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda Sahaf Festivali kapsamında Mehmet Berk Yaltırık, Cengiz Özdemir ve ozan Sağsöz “Evliya Çelebi ve İstanbul” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Çardak Altı Sohbetleri, Adalet Söyleşileri’ne konuk olan kadın yazarlar Ayşenur Arslan, Deniz Türkali ve Deniz Yüca Başarır, “Edebiyatta ve Medyada Kadın Olmak” konusunu tartıştı. Festivalde akşam ise usta sanatçı Edip Akbayram konser verdi. Vatandaşların Akbayram’ın unutulmaz şarkılarına eşlik ederken bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla konseri kayıt altına aldı.

“İstanbul’un en büyük parkı olacak”

Konser öncesinde konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yaşam Vadisini sevdiğinizi biliyorum, bu vadinin 250 bin metrekaresi hizmete geçti. En önemlisi bu vadi sahile kadar uzadıktan sonra İstanbul’un en büyük parkı olacak. Hızlı bir şekilde ikinci etabın inşaat çalışmaları devam ediyor. Bir şehirde kadın mutlu değilse o şehirde mutlu bir yaşam olamaz” dedi. (İHA)