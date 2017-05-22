Bergama kermesinde Emre AltuÄŸ rÃ¼zgarÄ±

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Ä°zmirâ€™in Bergama ilÃ§esinde bu yÄ±l 81.kez dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Bergama Kermesinin son gÃ¼nÃ¼nde Pop MÃ¼ziÄŸinin baÅŸarÄ±lÄ± ismi Emre AltuÄŸ, ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± binlerce BergamalÄ± ile birlikte sÃ¶yledi.
Bergama Cumhuriyet MeydanÄ±nda sahne alan Emre AltuÄŸâ€™un performansÄ± konseri izleyen yaklaÅŸÄ±k beÅŸ bine yakÄ±n BergamalÄ± tarafÄ±ndan ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±.
Sevilen ÅŸarkÄ±cÄ± birbirinden gÃ¼zel eserlerini BergamalÄ±lar iÃ§in seslendirirken sahnede yaptÄ±ÄŸÄ± espriler geceye damgasÄ±nÄ± vurdu. (Ä°HA)