Bengü’ye tantuni ve şalgam sürprizi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Mezitli Belediyesi’nin konuğu olarak Mersin’e gelen şarkıcı Bengü, Mezitli halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel şarkılarını yüzlerce seyirci ile birlikte seslendiren Bengü’ye, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından sahnede tantuni ve şalgam sürprizi yapıldı.

Mezitli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması etkinlikleri kapsamında gençlerin sevilen şarkıcısı Bengü’yü Mersinlilerle bir araya getirdi. Yüzlerce hayranıyla birlikte sevilen şarkıları ‘Kuzum’, ‘Korkma Kalbim’, ‘Saygımdan’, ‘Unut Beni’, ‘Sözünde Durmadın’ın yanı sıra çok sayıda şarkısını seslendiren Bengü, sahne şovlarıyla da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gençlerin bir ağızdan söylediği şarkılarının yanı sıra ‘Sarışınım’, ‘Güzeller İçinde Ben Seni Seçtim’ gibi hiçbir zaman eskimeyen popüler şarkıları da seslendiren Bengü’ye eşlik eden dans ekibi de şovları ile renkli görüntüler oluşturdu.

Sahneye yoğurtlu tantuni ve şalgam geldi

Konserde Bengü’ye sürprizi eşi Sembol Tarhan’la birlikte gençlerin arasına girerek konseri izleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’dan geldi. Genç şarkıcı sık sık geldiği Mesin’de sürekli tantuni yediğini ancak yoğurtlu tantuniyi merak ettiğini söyleyince Başkan Tarhan sürpriz yaparak sahneye yoğurtlu tantuni ve şalgam getirdi. Başkan Tarhan’ın jesti karşısında duygulu anlar yaşayan genç sanatçı, “Mersin’e her geldiğimde mutlaka memnun ayrılıyorum. Ancak Mezitli’nin artık bende farklı bir yeri olacak. Ben sahnede en az sizin izlerken aldığınız kadar zevkle söyledim şarkılarımı. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki eşinin elinden tutup, seyircilerin içerisine girerek gençlerle birlikte şarkılarıma eşlik eden bir başkanımız var. Mezitli halkı ne denli şanslı olduğunu bilmeli. Başkanımız artık ne zaman gel derse ilk soluğumu Mezitli’de alacağım” dedi.

Atatürk değerlerinin ve Cumhuriyet’in ne denli önemli olduğunu da anlatan Bengü, böylesi bir önemli günde kendisini tercih ettiği ve bu coşkulu Cumhuriyet sevdalıları ile bir araya getirdiği için Başkan Tarhan’a minnettar olduğunu ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı gibi önemli bir günde kalbi Cumhuriyet sevdası ile atan bir sanatçı ile birlikte olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Tarhan ise, “Bu yıl güneş Festivalini, o tarihlerde ki şehitlerimiz dolayısı ile gerçekleştiremedik. Gelecek yıl güneş festivalini 3 gün süreyle daha görkemli bir şekilde planladık. 30 Ağustos Zafer Bayramını Atatürk’e bağlılıkla kutlayacağız. Atatürk, gerçekleştirdiği büyük devrimlerle çağımıza damgasını vurmuştur. Atatürk, ‘ben size manevi miras olarak hiç bir ayet, hiç bir dogma, hiç bir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ diyordu. Anadolu’yu şahlandıran, görkemli bir utkuya ulaştıran Atatürk; her zaman halka inanmış, her zaman doğruları söylemiştir. Onu padişahlar, hilafet yanlıları, yayılmacılar hiç bir güç kandıramamıştır. Sevgili dostlar son yıllarda kurtuluş savaşına, Atatürk ve Cumhuriyete karşı saldırılar yoğunlaştı. Maalesef ülkemizde demokrasi içselleştirilemediğinden kitleler ‘hak-hukuk-adalet’ arayışına girmiştir. Bu bağlamda görkemli adalet yürüyüşü ve Adalet Kurultayı gerçekleştirildi. Ülkemize, kentimize sevgimizi göstermek için birlikte olalım. Korkmayalım, boyun eğmeyelim. Diren özgürlük, diren adalet, diren demokrasi” diye konuştu. (İHA)