Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
08 Şubat 2017
Magazin

Bedia Akartürk katarakt ameliyatı oldu

Halk müziğinin sevilen sanatçısı Bedia Akartürk, Bursa’da ameliyat oldu.
Bir süredir gözlerinden rahatsız olan Bedia Akartürk, Bursa Devlet Hastanesi’nde Göz Doktoru Metin Müjdeci tarafından yapılan başarılı bir operasyonla katarak ameliyatı oldu. Geçirdiği ameliyat sonrası açıklama yapan Bedia Akartürk, “Gözlerimdeki problem sebebiyle küçük bir ameliyat geçirdim. Şu an gayet sağlıklıyım. Sevenlerime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Gayet iyiyim. Beni merak etmesinler” dedi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Ünlü sanatçıların kliplerini inşaat mühendisi çekiyor
Share

BENZER HABERLER

Zeytincilik sektörü Rusya ile barışı fırsata çevirecek

Zeytincilik sektörü Rusya ile barışı fırsata çevirecek

GEKA 91’İNCİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI AYDIN’DA YAPILDI

GEKA 91’İNCİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI AYDIN’DA YAPILDI

Ege kiraz ve üzümde Avrupa pazarını güçlendiriyor

Ege kiraz ve üzümde Avrupa pazarını güçlendiriyor

Güney Ege’de fırtına bekleniyor

Güney Ege’de fırtına bekleniyor

Efelerin ressamı eserlerini İstanbul’da sergiliyor

Efelerin ressamı eserlerini İstanbul’da sergiliyor

Efeler Belediyesi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne üye olacak

Efeler Belediyesi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne üye olacak

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,7135

    • Euro

      3,9712

    • BIST

      88.249

    • Altın

      147,9981

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE