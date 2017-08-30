Bayramda Bodrumâ€™a yÄ±ldÄ±z yaÄŸacak

10 gÃ¼nlÃ¼k bayram tatilinin baÅŸlamasÄ±yla birlikte Ã¼nlÃ¼ isimler Bodrumâ€™da sahne almaya baÅŸladÄ±. Kurban BayramÄ±’na 2 gÃ¼n kala Bodrumâ€™a akÄ±n eden tatilciler GÃ¼lÅŸen konseri ile coÅŸtu.

Kurban BayramÄ± tatilinin baÅŸlamasÄ±yla birlikte Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ Bodrumâ€™a akÄ±n etti. YaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon tatilcinin geldiÄŸi ilÃ§ede adÄ±m atacak yer kalmazken turizmcinin ise yÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼. Tatilin 10 gÃ¼n olmasÄ± nedeniyle bir Ã§ok mekan programlarÄ±nÄ± uzattÄ±. BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± da Bodrumâ€™un en Ã¼nlÃ¼ eÄŸlence mekanlarÄ±nda sahne almaya baÅŸladÄ±.

GÃ¼lÅŸen konserinde izdiham

Kurban BayramÄ±’nÄ± Bodrumâ€™da geÃ§irecek olan vatandaÅŸlara gÃ¼zel bir tatil sunmak iÃ§in eÄŸlence mekanlarÄ± birbirleri ile yarÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Tatil programlarÄ± kapsamÄ±nda ilk sahneyi ise Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä± GÃ¼lÅŸen ve eÅŸi Ozan Ã‡olakoÄŸlu aldÄ±. Pasha Clup’te sahneye Ã§Ä±kan GÃ¼lÅŸen izdihama neden oldu. Binlerce insan kulÃ¼be akÄ±n edince iÅŸletme kapÄ±larÄ±nÄ± kapatmak zorunda kaldÄ±. TÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m dolan mekanda 2 saat sahnede kalan GÃ¼lÅŸen sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± hayranlarÄ±na seslendirdi. Dans ÅŸovlarÄ±yla da bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan GÃ¼lÅŸen sevenlerinin Kurban BayramÄ±’nÄ± kutlamayÄ± da ihmal etmedi.

ÃœnlÃ¼lerden gece gÃ¼ndÃ¼z konser

GÃ¼ndÃ¼zleri beach kulÃ¼plerde konser verecek olan Ã¼nlÃ¼ isimler geceleri ise eÄŸlence mekanlarÄ±nda sahne alacak. Gece gÃ¼ndÃ¼z Bodrumâ€™da sahne alacak Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±lardan bazÄ±larÄ± aynÄ± gÃ¼n iÃ§erisinde 2 mekanda Ã§Ä±kacak. Serdar OrtaÃ§, Hande Yener, Demet AkalÄ±n, GÃ¼lÅŸen, Hadise, SÄ±la, MFÃ–, IÅŸÄ±n Karaca, Ferya AnÄ±l YarkÄ±n, Fatih Ãœrek, Serkan Kaya, Cengiz Ä°mren, Sibel TÃ¼zÃ¼n, YeÅŸim SalkÄ±m, Metin-Eda Ã–zÃ¼lkÃ¼ ve daha birÃ§ok sanatÃ§Ä± Bodrumâ€™un Ã¼nlÃ¼ mekanlarÄ±nda sahne alacak. Antik Tiyatro’da bayramÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ SÄ±la, 2â€™nci gÃ¼nÃ¼ MFÃ– grubu, 3â€™Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ ise Ferhat GÃ¶Ã§er konser verecek. Pasha Clup’te ise bayramÄ±n 1â€™inci gÃ¼nÃ¼ Serdar OrtaÃ§, 2â€™nci gÃ¼nÃ¼ GÃ¼lÅŸen, 3â€™Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ Pascal Nouma ve bayramÄ±n son gÃ¼nÃ¼ Fatih Ãœrek sahne alacak. ÃœnlÃ¼ beachlerde ise bayramÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ GÃ¼lÅŸen, 2â€™nci gÃ¼nÃ¼ Hadise, 3â€™Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ ise Murat DalkÄ±lÄ±Ã§, Berkay ve Demet AkalÄ±n gibi isimler sahne alacak.

Gece kulÃ¼pleri ve beach kulÃ¼plerinin yanÄ± sÄ±ra 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± oteller de bayram programlarÄ±nda Ã¼nlÃ¼ isimleri aÄŸÄ±rlayacak. Rixos Premium Bodrumâ€™da, bayram arifesinde IÅŸÄ±n Karaca, bayramÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ Sibel TÃ¼zÃ¼n, 2â€™nci gÃ¼nÃ¼ TuÄŸba Ã–zerk, 3â€™Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ Mogol sirki ve bayramÄ±n son gÃ¼nÃ¼ Sinan ErkoÃ§ tatilcilere bayram ÅŸenliÄŸi yaÅŸatacak. (Ä°HA)