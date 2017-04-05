Ata Demirer deniz dibinde çöp topladı

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliği faaliyetine destek veren ünlü sanatçı Ata Demirer, dalgıç kıyafeti giyerek deniz dibinden çöp topladı.

Bodrum sezonunu açan ünlü sanatçı Ata Demirer Bodrum Belediyesinin ‘denize en çok Mavi yakışı’ projesi kapsamından Gümüşlük koyunda deniz dibi temizliğine katıldı. Kalabalığı gören Ata Demirer deniz dibi temizliği yapıldığını öğrenince bir dalgıç kıyafeti isteyerek 13 kişilik belediyenin dalgıçlarıyla denize daldı. Bodrum sezonu öncesi denizde çöp toplayan Demirer önce temizlik sonra tatil diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

Deniz dibinde temizlik yapan Demirer, “Denizden neler çıkmadı ki. Mavi yolculuk yapanların bütün atıklarını çıkarttık. Dışarıdan parlak ve temiz görünüyor ancak aşağısı biraz sıkıntılı” dedi.

Öte yandan deniz dibi temizliği için denize dalan dalgıçlar, Ata Demirer ile birlikte deniz dibinde öz çekim yaptı. (İHA)