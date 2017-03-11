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11 Mart 2017
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Aleyna Tilki’den Emrah Karaduman’a ziyaret

Sanatçı Aleyna Tilki, gece Eskişehir’de bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü sanatçı Emrah Karaduman’ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Tilki, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden ünlü sanatçı Emrah Karaduman’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki, çok üzücü bir olay yaşandığına dikkat çekti. Tilki, “Arkadaşlar çok üzücü bir olay yaşadık. Ama Allah’a şükürler olsun ki çok ucuz atlattık. Gayet iyiyiz. Kendisi çok iyi. Tabi ki de çok üzgünüz. Şuanda verebileceğim bilgi budur. Bir de adli bir olay olduğundan çok da fazla konuşmanın, irdelemenin uygun olmadığını düşünüyorum. Çok çok iyiyiz, hiçbir sorunu yok” dedi.
“İyi olduğunu onaylayan hareketleri vardı”
Bir gazetecinin, ‘görüşebildiniz mi?’ sorusuna ise Tilki, şöyle cevap verdi:
“İyi olduğunu onaylayan hareketleri vardı. Zaten şuuru, bilinci her şeyi açık. Çok iyi bir durumdayız, hiçbir şey yok.”
Konser vermek için Eskişehir’e gelen Emrah Karaduman (30), gece saatlerinde şoförüyle beraber etkinliğin yapılacağı gece kulübüne girerken bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Saldırgan: “Aleyna Tilki’ye platonik aşığım, o yüzden bıçakladım”
Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren E.D. (33) isimli şahsın da polisin yaptığı operasyonla yakalandığı öğrenildi. Saldırganın ilk ifadesinde, “Aleyna Tilki’ye platonik aşığım. O yüzden bıçakladım” dediği öne sürüldü. (İHA)

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