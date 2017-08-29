Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
29 Ağustos 2017
Magazin

Aleyna Tilki konserinde vantilatör krizi

Aleyna Tilki’nin Edirne konserinde vantilatör krizi yaşandı. Genç şarkıcı Tilki’nin konser verdiği kapalı spor salonunda hava sıcaklığı 45 dereceyi bulurken, sahnede havalandırma ve vantilatör olmaması krize neden oldu.
Son zamanların en çok konuşulan şarkıcısı Aleyna Tilki, Edirne’de halk konseri verdi. Yağmur nedeniyle kapalı spor salonunda gerçekleşen konsere çok sayıda kişi katıldı. Genç şarkıcı ve salonu tıklım tıklım dolduran hayranları, kapalı spor salonun azizliğine uğradı. Havalandırmanın olmaması izleyenleri ve Tilki’yi zor anlar yaşattı. Tilki’nin menajeri hava sıcaklığının fazla olması nedeniyle sahneye vantilatör koydurmak istedi. Vantilatörü beğenmeyen Tilki’nin menajeri sahneye vantilatör koydurmaktan vazgeçti. Tilki, sahnesine havalandırmasız ve vantilatörsüz devam ederken, zaman zaman sıcak havadan zor anlar yaşadı.
Öte yandan, elbisesi ile dikkat çeken Tilki, mini eteğiyle de cesur pozlar vermekten çekinmedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Haluk Levent Söke'nin Kurtuluşu İçin Geliyor
Share

BENZER HABERLER

NAZİLLİ BELEDİYESPOR GALİP

NAZİLLİ BELEDİYESPOR GALİP

MİLLİ ATLET AYDIN’DA

MİLLİ ATLET AYDIN’DA

Tekvando’nun yıldızları sahne alıyor

Tekvando’nun yıldızları sahne alıyor

Galatasaray’ın yeni transferi Christmas, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’ın yeni transferi Christmas, sağlık kontrolünden geçti

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmeleri belli oldu

Vardar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Vardar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Fırtına Olasılığı
Çarşamba 08/30 40%
Fırtına Olasılığı
Today is forecast to be nearly the same temperature as yesterday.
Fırtına Olasılığı
Çarşamba 08/30 40%
Fırtına Olasılığı
Today is forecast to be nearly the same temperature as yesterday.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,4483

  • Euro

    4,1283

  • BIST

    110.423

  • Altın

    145,2120

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE