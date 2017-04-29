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29 Nisan 2017
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Aleyna Tilki ilk halk konserini verdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında ilk halk konserine çıkan sanatçı Aleyna Tilki, Karatepe stadyumunu dolduran hayranlarını coşturdu.
Kumluca’da düzenlenen 18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinde sanatçı Aleyna Tilki konser verdi. Karatepe stadyumunda gerçekleştirilen konser öncesi, festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvası ve Yörük Göçü etkinliklerine katılan mahalle muhtarlarına ve festival tertip komitesi üyeleri Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket ve katılım belgesi verildi.
Festival kapsamında bu yıl ikincisi verilen “İsmet Başer Festival Özel” ödülü sonucu Kaymakam Polat Kara tarafından açıklandı. Festival jürisi tarafından Yörük göçü etkinliğinde yapılan değerlendirmede bu yıl festivalin en güzel Yörük göçü canlandırmasını Gölcük Mahallesi’nin yaptığı belirlendi. Geçen yılın birincisi Kum Mahallesi Muhtarı Sadık Boğa tarafından, Kumluca Yörük Göçü Sancağı, Gölcük Mahallesi Muhtarı Yusuf Karakaş’a teslim edildi.
18. Tarım ve Seracılık Festivali’nin bu yılki gençlik gecesi konserinde ilk defa bir halk konserine çıkan sanatçı Aleyna Tilki sahneye çıktı. Karatepe stadyumunu dolduran genç hayranlarını seslendirdiği eserleriyle coşturan Aleyna Tilki, ilk defa bir halk konserine çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Aleyna Tilki’ye Kumluca Belediye Meclis üyesi Şefik Durdaş ve gecenin sponsoru iş adamı Nadi Karasaçlı tarafından plaket verildi. Aleyna Tilki, seslendirdiği pop şarkılarının yanı sıra, Türk Halk Müziğimizin, en seçkinlerinden olan gecesi bağları, uzun ince bir yoldayım, karlı kayın ormanı gibi türlüleri de yorumladı. (İHA)

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