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10 Ağustos 2017
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Aleyna Megastarı da solladı

Çıkarttığı “Sen Olsan Bari” parçasıyla adından sıkça söz ettirmeye devam eden Aleyna Tilki, izlenme ve dinlenme sayısında Megastar Tarkan’ı da geçti.
Emrah Karaduman ile birlikte yaptığı “Cevapsız Çınlama” parçasıyla You Tube’de 313 milyon dinlenme ve izlenme sayısına ulaşan Aleyna Tilki, yeni parçası “Sen Olsan Bari” ile de yükselişini sürdürüyor. Megastar’ın oldukça hit olan “Yolla” parçasından tam 1 ay sonra You Tube’ye klibi yüklenen Aleyna, 69 milyon 882 bin 170 dinlenme ve izlenme sayısına ulaşmayı başardı. Tarkan’ın klibi Aleyna’dan 1 ay önce You Tube’de dinlenmeye ve izlenmeye başlanmasına rağmen 69 milyon 863 bin 260’da kaldı. Sen Olsan Bari’nin önümüzdeki günlerde 100 milyonu geçmesi beklenirken, Tarkan’ın “Yolla” parçası ile Aleyna’yı geçip geçemeyeceği ise merak konusu oldu.

 

(İHA)

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