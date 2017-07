Alaçatı’nın yeni mekanına Pascal Nouma’lı açılış

Genç iş adamları Fırat Özdemir ve Murathan Ekşi’nin sahibi oldukları bir eğlence mekanı, İzmir’in Çeşme ilçesindeki Alaçatı’da eski futbolcu Pascal Nouma’nın katıldığı törenle açıldı.

Genç iş adamları Fırat Özdemir ve Murathan Ekşi, tatilcilerin akınına uğrayan Alaçatı’ya yeni bir mekan kazandırdı. Düzenlenen programa eski futbolcu Pascal Nouma da katıldı. Nouma, sempatik hareketleri ve esprileri ile geceye renk kattı. Mekanın Çeşme’ye ayrı bir renk ve ahenk kazandırdığını ifade eden Nouma, “Çeşme parlayan bir yıldız ise Şamdan Alaçatı da parlayan, sönmeyecek bir yıldız. Sahiplerini çok iyi tanıyorum. Düzeyli servisleri, birbirinden ünlü sanatçıları ile her zaman parlayacak” diye konuştu.

Fırat Özdemir de, mekanda hemen hemen her gün bir konuğun olacağını ifade ederek, “Hemen hemen her hafta ünlü bir konuğumuz olacak. Saat 23.00 ile 03.00 arası hizmet verecek olan mekanda her türlü yerli ve yabancı içecekleri bulmak mümkün olacak. Ayrıca ünlü DJ’ler, ünlü misafirlerimiz ile müşterilerimizi buluşturacağız” dedi. (İHA)