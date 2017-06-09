Adriana Lima: “TÃ¼rkiye’de olmaktan mutluyuz”

Dosso Dossi Fashion Åžovâ€™un baÅŸ mankeni Adriana Lima, BrezilyalÄ± meslektaÅŸlarÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™de olmaktan mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Top model Adriana Lima’nÄ±n baÅŸ manken olarak podyuma Ã§Ä±kacaÄŸÄ±, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart gibi dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ mankenlerin yÃ¼rÃ¼yeceÄŸi Dosso Dossi Fashion Show kapsamÄ±nda The Land of Legends Theme Park’ta basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.

DÃ¼nya Ã§apÄ±nda ses getirmesi planlanan Dosso Dossi Fashion Show iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rlanacak podyumda yÃ¼rÃ¼yecek olan Victoria’s Secret’in Ã¼nlÃ¼ mankenleri adeta ‘Brezilya FÄ±rtÄ±nasÄ±’ yaÅŸatacak. Åžova katÄ±lacak olan Adriana Lima ve 3 Victoria’s Secret mankeni Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulartâ€™Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ± renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu. Dosso Dossi Fashion Show YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hikmet Eraslan, Ã§ok gÃ¼zel bir organizasyon hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, Brezilyaâ€™dan 4 tane top model getirdiklerini sÃ¶yledi.

Eraslan, sahneye ilk olarak Victoria’s Secret’in meleklerinden Ana Beatrizâ€™i davet etti. Ana Beatriz, TÃ¼rkiyeâ€™yi Brezilyaâ€™ya Ã§ok benzettiÄŸini dile getirerek, “GÃ¼neÅŸiyle, deniziyle, doÄŸasÄ±yla, insanlarÄ±yla Ã§ok yakÄ±n. ArkadaÅŸlarÄ±mla aynÄ± duyguyu paylaÅŸÄ±yoruz. TÃ¼rkiyeâ€™yi her zaman Ã¶nemsemiÅŸimdir. Ä°lk defa bÃ¶yle bir ÅŸansÄ± elde ettim Ã§ok mutluyum. GÃ¶sterilen bu ilgiden de Ã§ok mutlu oldum” diye konuÅŸtu.

Victoria’s Secret’in bir baÅŸka mankeni Izabel Goulart ise TÃ¼rk insanlarÄ±nÄ± Ã§ok sevdiÄŸini Ã¼lkesindeki gibi buradaki insanlarÄ±n da eÄŸlenmeyi Ã§ok sevdiÄŸini sÃ¶yledi. Antalyaâ€™da olmaktan bÃ¼yÃ¼k mutlu olduÄŸunu kaydeden Goulart, kendisini en Ã§ok mutlu edenlerden birinin ise insanlar olduÄŸunu vurguladÄ±.

Isabeli Fontana da daha Ã¶ncede TÃ¼rkiyeâ€™ye geldiÄŸini hatÄ±rlatarak, “TÃ¼rk insanÄ±nÄ± gerÃ§ekten Ã§ok seviyorum. OnlarÄ± tanÄ±maktan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyuyorum. Dossi Dossi Fashion Åžovâ€™un genÃ§ yaÅŸta mankenlere kapÄ± aÃ§masÄ± ve onlarÄ± kazanma konusunda destek olmasÄ± beni Ã§ok mutlu ediyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mankenlerin bÃ¶yle bir platformda kendilerini ifade edebilecekler ortam az. O nedenle bÃ¶yle bir firmanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± organizasyondan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyorum” dedi.

Sempatik tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§eken Adriana Lima, sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilgi karÅŸÄ±sÄ±nda mutlu olduÄŸunu dile getirdi.

‘TÃ¼rkiyeâ€™de ilk kez 4 BrezilyalÄ± manken sahne alacak, bunu nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?’ sorusunu Lima, “Bu akÅŸamÄ± Ã§ok beÄŸeneceksiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÄ±ÅŸarÄ±daki sahne alanÄ± gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸer Ã§ok ÅŸahane, gÃ¼zel bir yapÄ± var. Ben ve BrezilyalÄ± meslektaÅŸlarÄ±mla bu akÅŸam burada olmak ve bÃ¶yle bir sunumu yapabilmek, bizim iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli ve gÃ¼zel bir ÅŸey” diye cevapladÄ±. (Ä°HA)