Adriana Lima: “TÃ¼rkiye’de olmaktan mutluyuz”

Dosso Dossi Fashion Şov’un baş mankeni Adriana Lima, Brezilyalı meslektaşlarıyla Türkiye’de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Top model Adriana Lima’nın baş manken olarak podyuma çıkacağı, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart gibi dünyaca ünlü mankenlerin yürüyeceği Dosso Dossi Fashion Show kapsamında The Land of Legends Theme Park’ta basın toplantısı düzenlendi.

Dünya çapında ses getirmesi planlanan Dosso Dossi Fashion Show için özel olarak hazırlanacak podyumda yürüyecek olan Victoria’s Secret’in ünlü mankenleri adeta ‘Brezilya Fırtınası’ yaşatacak. Şova katılacak olan Adriana Lima ve 3 Victoria’s Secret mankeni Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısı renkli görüntüler oluşturdu. Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, çok güzel bir organizasyon hazırladıklarının altını çizerek, Brezilya’dan 4 tane top model getirdiklerini söyledi.

Eraslan, sahneye ilk olarak Victoria’s Secret’in meleklerinden Ana Beatriz’i davet etti. Ana Beatriz, Türkiye’yi Brezilya’ya çok benzettiğini dile getirerek, “Güneşiyle, deniziyle, doğasıyla, insanlarıyla çok yakın. Arkadaşlarımla aynı duyguyu paylaşıyoruz. Türkiye’yi her zaman önemsemişimdir. İlk defa böyle bir şansı elde ettim çok mutluyum. Gösterilen bu ilgiden de çok mutlu oldum” diye konuştu.

Victoria’s Secret’in bir başka mankeni Izabel Goulart ise Türk insanlarını çok sevdiğini ülkesindeki gibi buradaki insanların da eğlenmeyi çok sevdiğini söyledi. Antalya’da olmaktan büyük mutlu olduğunu kaydeden Goulart, kendisini en çok mutlu edenlerden birinin ise insanlar olduğunu vurguladı.

Isabeli Fontana da daha öncede Türkiye’ye geldiğini hatırlatarak, “Türk insanını gerçekten çok seviyorum. Onları tanımaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dossi Dossi Fashion Şov’un genç yaşta mankenlere kapı açması ve onları kazanma konusunda destek olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü mankenlerin böyle bir platformda kendilerini ifade edebilecekler ortam az. O nedenle böyle bir firmanın yaptığı organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Adriana Lima, sahneye çıktığında gördüğü ilgi karşısında mutlu olduğunu dile getirdi.

‘Türkiye’de ilk kez 4 Brezilyalı manken sahne alacak, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusunu Lima, “Bu akşamı çok beğeneceksiniz. Çünkü dışarıdaki sahne alanı görülmeye değer çok şahane, güzel bir yapı var. Ben ve Brezilyalı meslektaşlarımla bu akşam burada olmak ve böyle bir sunumu yapabilmek, bizim için de çok önemli ve güzel bir şey” diye cevapladı. (İHA)