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13 Temmuz 2017
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Adriana Lima, Metin Hara’nın Elini Hiç Bırakmadı

Yazar Metin Hara ile Adriana Lima aşkı Bodrum’da son sürat devam ediyor. Gün boyu villada takılan çift gece ise yemek yemek için balık restoranına gitti.
3 gündür Bodrum’da aşk yaşayan ve gündeme bomba gibi düşen dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara aşkı son sürat devam ediyor. Gümüşlük mahallesinde bir villada kalan çift gün boyu dışarı çıkmıyor.
Balık yediler
Yaklaşık 14 saat boyunca evden dışarı çıkmayan çift dün gece Yalıkavak mahallesinde bir restoran da balık yedi. Gazetecilerin aşkınız reklam için olduğu söyleniyor sorularını ise yanıtsız bırakan Hara ve Lina hızlı adımlarla balıkçıya girdi.
Deniz Seki ile sarmaş dolaş
Balık restoranında Deniz Seki ve nişanlısı Faruk Salman Adriana ve Hara çifti birlikte fotoğraf çektirdi. Oldukça samimi olan Deniz Seki ve Adriana Lima bir birlerine sarıldı. Retrona çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seki “Bu reklam değil arkadaşlar gerçekten aşık. Ben inanmıyorum reklam olduğuna” dedi.
Uzun süre balıkçıda kalan Lima ve Hara daha sonra tekrar villaya dönerek istirahata çekildiler. (İHA)

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