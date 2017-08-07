Kuyucak Kurtuluş Mahallesi, Selin Yaralarını Sarıyor

Aydın’da 3 gündür bölge bölge etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri selin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Aydın Efeler ilçesinde etkili olan fırtına ve selden sonra Kuyucak Kurtuluş’ta da sel meydana geldi. Köşk ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan yağış ve fırtınada bazı ev ve işyerlerinin çatısı uçtu.

Kuyucak ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde aniden bastıran yağmur sonrası dereler taşınca yaşanan sel felaketinin yaraları sarmak için de Kuyucak Belediyesi çalışma başlattı. Yaz yağmurlarının aniden başladığını ve yoğun olarak gerçekleştiğini belirten yetkililer, “Neredeyse dakikada metrekareye 1 kilogram yağış gerçekleşiyor. Kısa aralıkla aniden bastıran yağış sele dönüyor” diye konuştular.