Horsunlu istedi, Çerçioğlu yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak’a bağlı Horsunlu’da halkın talebine anında yanıt vererek, kanalizasyon sorununa dur dedi. Geçmişte belde olmasına rağmen alamadığı hizmete Başkan Çerçioğlu ile kavuşacak olan Horsunlu’da çalışmalar 10 gün sonra başlayacak.

Horsunlu’da yıllardır halkın talebi olan kanalizasyon altyapısı ve yolların yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na dilekçe yazan Hamide Saldık isimli vatandaş beklediği cevabı aynı gün ASKİ Genel Müdürlüğü’nden aldığı telefon ile aldı. Saldık; “Başkanımıza mahallemizin sorunlarını anlattığım bir dilekçe yazdım. Dilekçemin sonucundan çok memnunum. Kanalizasyonumuzun çalışmaları 10 gün sonra başlayacakmış. Yıllardır Horsunlu mahallemizin beklediği hizmete kavuşacağı için çok heyecanlıyız. Meramımızı dinleyen ve sorunlarımızı çözen Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederim” dedi.

Horsunlu kanalizasyonu projesi için ASKİ tarafından gerekli tüm yasal prosedürler tamamlanmış olup, 10 gün içerisinde ilk kazma vurularak çalışmalar başlayacak. 38 kilometre kanalizasyon hat yapımını içeren proje tamamlandığında, Horsunlu hayalini kurduğu altyapıya kavuşacak. Çalışmalar yalnızca alt yapı ile sınırlı olmayıp aynı zamanda mahallenin tüm yolları yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Horsunlu halkının talebini karşılıksız bırakmayan Başkan Çerçioğlu’nun bu hareketi vatandaşlar arasında büyük memnuniyet yarattı. Dilekçeyi yazan Hamide Saldık, “Başkanımız çok güzel çalışıyor. Ege Bölgesinde Aydın parmakla gösterilen bir şehir oldu. Sahiller temizlendi. Hizmetler aksamadan ve taraf düşünülmeden gerçekleşiyor. Hizmetlerden çok memnunuz. Diğer yandan annem rahatsız, başkanımızın projesi AYBA’ya başvurduk ve isteğimiz doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi AYBA ekipleri sürekli hizmetimize koşuyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz” dedi. (İHA)