FETÖ şüphelisi kadın suikast timinde yer alan kocasını ziyarete giderken yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan askerlerden birinin eşi olan ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın, cezaevindeki kocasını ziyarete giderken Aydın’da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol emniyet ve kontrol uygulamasında Eskişehir’den Muğla’ya giden bir firmaya ait yolcu otobüsü durduruldu. Yolcuların yapılan kimlik kontrolünde Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı tespit edilen E.S. isimli kadın gözaltına alındı.

İfadesi alınan E.S.’nin eşinin denizci üsteğmen A.S. olduğu ve Marmaris’te yakalanan Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan MAK timinde yer aldığı, Muğla’ya cezaevindeki kocasını ziyarete gittiği belirlendi. Gözaltına alınan E.S., Ankara’ya sevk edilmek üzere emniyet birimlerine teslim edildi. (İHA)