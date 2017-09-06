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06 Eylül 2017
Kuyucak, Yaşam

Evlilik teklifini köprü inşaatında yaptı

Yörüklerde eskiden davullu zurnalı, mavzerli, dolma tüfekli yapılan kız isteme gelenekleri gençlerin ilginç buluşları ile boyut değiştirdi. Genç kızların daha çok hoşlandığı sürpriz evlilik tekliflerinden biri de inşaatı devam eden Yamalak Köprüsü üzerinde yaşandı.
Kuyucak ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 23 yaşındaki Selahattin Yaren, bir süredir görüştüğü kız arkadaşı 21 yaşındaki Zehra Özkan’a inşaatı uzun süredir devam eden Yamalak Köprüsü üzerinde sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. Arkadaşlarının da yardımıyla havai fişek ve mumlarla hazırlanan sürpriz evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Zehra Özkan,inşaat halindeki köprü üzerinde aldığı evlilik teklifine ‘Evet’ cevabı vererek “Böyle bir şey beklemiyordum düğüne gidiyorduk, Kuzenim Yamalak köprüsüne bitmiş mi diye bakıp gelelim diyerek beni buraya getirdi. Karşılaştığım sürpriz evlenme teklifi karşısında çok şaşırdım ve mutlu oldum” dedi.
Önünde diz çöktüğü kız arkadaşına, “Aşkımız yalamak köprüsü gibi olsun, bitecek desinler bitmesin, benimle evlenir misin” sözleri ile evlilik teklifi yapan Selahattin Yaren, ‘evet’ cevabı aldıktan sonra kız arkadaşı ile inşaatı devam eden köprü üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. (İHA)

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