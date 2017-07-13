Büyükşehir yol ekipleri çalışmalarını Kuyucak’ta sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yol yapım ekipleri, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile Kuyucak Yukarıyakacık Mahallesi’ni Denizli il sınırına bağlayan 4,5 km’lik bahçe yolunu greyder ile düzelterek ulaşımı daha rahat hale getirdi.

Ekipler sadece bu yolla da sınırlı kalmadı. Vatandaşların bütün bahçe yolları da grayderle düzeltiliyor. Yapılan çalışma en çok bozuk yollardan kurtulan vatandaşları memnun etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekipleri yaz sıcağının iyice hissedildiği bugünlerde sokak sokak, mahalle mahalle dağ tepe demeden çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Ekipleri, Başkan Çerçioğlu’ndan aldıkları talimatla Kuyucak İlçesi Yukarıyakacık Mahallesi’ni Denizli İl sınırına bağlayan bahçe yolunda 5 Temmuz çarşamba günü çalışma başlattı. 4,5 kilometrelik bahçe yolu grayder ile düzeltilerek daha güvenilir bir yol haline getirildi. Çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Vatandaşların bahçelerine gittikleri ara yollarda grayderle düzeltiliyor. Önümüzdeki Cuma günü tamamlanacak çalışma ile Yukarıyakacık Mahallesi’nin bütün bahçe yolları çiftçilerin bahçesine daha rahat ve kolay ulaşmasını sağlayacak şekilde genişletilmiş olacak.

Graydere binerek ekiplerin çalışmalarına yardımcı olan Yukarıyakacık Mahalle Muhtarı Süleyman Nazlı, yapılan çalışmadan çok memnun olduğunu belirterek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, greyderlerin yaz kış halkın hizmetinde olduğunu dile getirdi. Nazlı,”Özlem Başkanımız sayesinde kışın yağan kardan da hiçbir zaman yollarımız kapanmadı.Gece gündüz 24 saat karla mücadele edildi. Hiç kimse mağdur olmadı. Yağışlardan dolayı bozulan köylümüzün yoğun olarak kullandığı bahçe yollarının düzeltilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımızdan greyder talebinde bulunduk. Sağ olsun o isteğimizi de ikiletmedi. Hemen greyderi gönderdi. Allah Özlem başkanımızı başımızdan eksik etmesin” dedi. (İHA)