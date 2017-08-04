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05 AÄŸustos 2017
Kuyucak

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir vatandaÅŸÄ±n ayaÄŸÄ±na gidiyor

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nun talimatÄ±yla bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesinin bÃ¼rokratlarÄ± il genelinde mahallelere ziyarete gidiyor.
Mahallelerde yaÅŸanan olasÄ± sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n hÄ±zlanmasÄ± ve yerinde tespiti amacÄ±yla AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nun talimatÄ±yla bÃ¼yÃ¼kÅŸehirin bÃ¼rokratlarÄ± il genelinde mahallelere ziyarete gidiyor. Ä°l genelinde mahallelere gidilerek sorunlar yerinde tespit edip Ã§Ã¶zÃ¼yor.
AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi bÃ¼rokratlarÄ± son olarak Kuyucak Azizabat ve Yamalak mahallelerinde muhtar ve vatandaÅŸlarla buluÅŸarak sorunlarÄ±nÄ± dinlediler. FarklÄ± mahallelerde vatandaÅŸÄ±n ayaÄŸÄ±na giden BÃ¼yÃ¼kÅŸehir bÃ¼rokratlarÄ± sorunlarÄ± yerinde tespit edip Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuyor.
VatandaÅŸlar ise sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ kolaylaÅŸtÄ±ran mahalle ziyaretlerinden dolayÄ± memnun olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na yapÄ±lan hizmet iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ettiler. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  ASKÄ°â€™den PamukÃ¶ren aÃ§Ä±klamasÄ±
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