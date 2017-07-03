Büyükşehir camileri temizliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, merkez, ilçe ve köylerdeki camilerin düzenli temizlenmesi için kurduğu cami temizleme ekibi, Kuyucak ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Özel araçları, en son teknoloji ürünü elektrikli süpürgeleri ile cami ve mescit temizliğini yapan ekip, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da temizliyor.

Kuyucak ilçesi cami imamları, Aydın Büyükşehir Belediyesinin temizlik hizmetinden memnun olduklarını belirterek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler. (İHA)