Başkan Çerçioğlu, Kuyucak’ta yüzleri güldürdü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yol, kanalizasyon, su gibi altyapı çalışmaları yanında sosyal yardım projeleri ile de vatandaşların gönüllerini fethediyor.

Kimi doğuştan kimi sonradan bedensel engelli olan ve hayatta birilerine bağımlı hale gelen vatandaşların imdadına koşan Topuklu Efe, AYBA ekiplerine verdiği talimatla tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor. Son olarak Kuyucak’da 3 aileye tekerlekli, 1 aileye akülü sandalye, bir görme engelli vatandaşa da beyaz baston hediye edildi.

Aydın Büyük Şehir Belediyesi AYBA ekipleri, Aydın il sınırları içinde bulunan ilçeler ve bağlı mahallelerde oturan dar gelirli, ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli vatandaşlara ve öğrencilere yönelik, talepler doğrultusunda destek amaçlı yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

Kuyucak’ta oturan ve çeşitli nedenlerle yatağa ve ailesine mahkum olmuş beş vatandaşın daha yüzü güldü. Beş aileyi evinde tek tek ziyaret eden ekipler, yaptıkları desteğin ne kadar işe yaradığını gördüğünde onlarla beraber sevindi. AYBA ekipleri 3 aileye tekerlekli,1 aileye akülü sandalye, gözleri görmeyen bir vatandaşa da beyaz baston hediye etti. Yapılan yardımla bağımsız olarak daha kaliteli bir yaşam sürecek olan vatandaşların ve ailelerinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Kuyucak Yenimahalle’de oturan 83 yaşındaki Raziye Tosun, kendisine hediye edilen tekerlekli sandalye ile adeta havalara uçtu. 2,5 yıldır Kuyucak’ın içine hasret kaldığını ve eve kapandığını anlatan Tosun, hiç kimsenin kendisine yardım etmediğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ise isteğini hemen yerine getirdiğini anlattı. Tosun, “2,5 yıldır hiçbir yer görmedim. Kuyucak’ı gezmeyi özledi. Kimse bana yardım etmedi. Ama Özlem Başkanımız el uzattı. Beni bu ev hapsinden kurtardı. Bu yaştan sonra ne kadar yer görsem bana kar. Allah Özlem kızımdan bir değil bin kere razı olsun. Yolu her daim açık olsun. Yaşadığım müddetçe ona dua edeceğim” dedi.

AYBA personeli, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatları ve vatandaşların talebi doğrultusunda bu desteklerin aralıksız süreceğini belirtti. (İHA)