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03 AÄŸustos 2017
Ã‡evre, KÃ¼ltÃ¼r Sanat, KuÅŸadasÄ±, YaÅŸam

Zeus maÄŸarasÄ±nda inceleme yapÄ±ldÄ±

Dilek YarÄ±madasÄ± BÃ¼yÃ¼k Menderes DeltasÄ± Milli ParkÄ±nda bulunan Zeus MaÄŸarasÄ±nda ziyaretÃ§ilerin gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik incelemelerde bulunuldu.
Milli Park bÃ¼nyesinde bulunan ve doÄŸal sit alanÄ± olan Zeus MaÄŸarasÄ±’nda ziyaretÃ§ilerin gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atan doÄŸal oluÅŸumlarla ilgili AydÄ±n Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ uzmanlarÄ± yerinde inceleme yaptÄ±.
YapÄ±lan inceleme sonucunda belirlenen ilk tespitlerde ziyaretÃ§i gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atan kaya dÃ¼ÅŸmeleri ve kaygan zeminle ilgili acilen Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlanÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Milli Park yetkilileri, bu kapsamda ziyaretÃ§ilerin alanda bulunan uyarÄ± ve bilgilendirme panolarÄ±nda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerektiÄŸinin altÄ± Ã§izildi. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Ã–RNEK ÅžOFÃ–R ALÄ° ATLAN OLDU
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