Zeus maÄŸarasÄ±nda inceleme yapÄ±ldÄ±

Dilek YarÄ±madasÄ± BÃ¼yÃ¼k Menderes DeltasÄ± Milli ParkÄ±nda bulunan Zeus MaÄŸarasÄ±nda ziyaretÃ§ilerin gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik incelemelerde bulunuldu.

Milli Park bÃ¼nyesinde bulunan ve doÄŸal sit alanÄ± olan Zeus MaÄŸarasÄ±’nda ziyaretÃ§ilerin gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atan doÄŸal oluÅŸumlarla ilgili AydÄ±n Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ uzmanlarÄ± yerinde inceleme yaptÄ±.

YapÄ±lan inceleme sonucunda belirlenen ilk tespitlerde ziyaretÃ§i gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atan kaya dÃ¼ÅŸmeleri ve kaygan zeminle ilgili acilen Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlanÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Milli Park yetkilileri, bu kapsamda ziyaretÃ§ilerin alanda bulunan uyarÄ± ve bilgilendirme panolarÄ±nda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerektiÄŸinin altÄ± Ã§izildi. (Ä°HA)