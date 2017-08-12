Yunanistan’a Kaçarken Ölen Müdür 1,1 milyon TL’yi zimmetine geçirmiş

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışırken hayatını kaybeden Mardin’in Nusaybin ilçesi Asliye Hukuk Yazı İşleri Müdürü M.B.’nin emanet kasa hesabında bulunan yaklaşık 1 milyon 100 bin lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilerek, hakkında ‘zimmet ve resmi belgede sahtecilik’ soruşturması açıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ailesiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışırken lastik botun arızalanması sonrası bindiği jet-skinin devrilmesiyle suda boğulan M.B. hakkında adli ve disiplin soruşturmaları başlatıldı. Bilindiği gibi 5 Ağustos günü Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışanlar olduğu ihbarı üzerine bir lastik bottaki 1’i erkek 3 kişiyi kurtarırken, botun yakınında Nusaybin Asliye Hukuk Yazı İşleri Müdürü M.B.’nin cesedini bulmuştu.

Yaklaşık 10 gün kayıp olan M.B.’nin cesedinin bulunması üzerine Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı olayın sır perdesini aralamaya başladı. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevli cumhuriyet savcıları, M.B.’nin görev yaptığı birimdeki tüm işlerini mercek altına aldı. Mardin merkez ve Kızıltepe ilçe adliyelerinin yanı sıra emniyet müdürlüğü mali suçlar biriminden de destek alınarak soruşturma derinleştirildi. Asliye Hukuk emanet kasa hesabında bulunan yaklaşık 1 milyon 100 bin TL’nin kayıp olduğu, zimmetin açığa çıkmamasına yönelik sistemli eylem olarak gerçekleştiği fark edildi. Soruşturma makamları M.B. hakkında kamuyu zarara uğratmaktan ‘zimmet, resmi belgede sahtecilik’ soruşturması başlattı.

Soruşturmayı derinleştiren makamlar emanet kasanın bulunduğu bankadaki hesapları geriye dönük incelemeye aldı. İlk etapta en son yapılan denetim sonrasını inceleyen soruşturma makamı, hesapların denetim zamanlarında birbirini tuttuğu ve normal olduğunu gördü. Daha sonra banka görevlileri ve uzman ekiplerle birlikte geriye dönük hesap araştırmasını yapan Cumhuriyet savcıları, adalet müfettişleri tarafından en son yapılan 2013 yılındaki denetim sonrası döneme ağırlık verdi. Müfettişlerin denetiminden sonra hesapta hareketlenmelerin başladığını fark eden soruşturma makamı, 2013 yılından sonra hesaplarda zaman zaman 300 bin TL’ye kadar hareketlilik olduğu ve eyleminin ilk başta ‘kullanma zimmeti’ şeklinde olduğunu gördü. İlk zamanlarda zimmet parasının çekilip denetim zamanlarında veya denetim öncesinde tekrar hesaba geri konulduğunu, denetim sonrası tekrar geri çekildiğini gören soruşturma makamı 2013 yılının belli bir süresinden sonra çekilen paraların hesaba geri konulmadığını, eylemin fark edilmeyecek şekilde sistemli devam ettirildiği, hileli işlemlerle kayıtları birbirleriyle örtüştürüldüğü tespit edildi. Soruşturma makamı, elde edilen veriler üzerine M.B.’nin Nusaybin Adliyesi’nde göreve başladığı 2012 yılından itibaren yaptığı tüm işleri soruşturmaya aldı.

Asliye Hukuk Yazı İşleri Müdürü M.B.’nin Cumhuriyet savcısı ve görevli hakimin zimmet parasını denetimini yapmaya hazırlandığı 24 Temmuz günü öğlen saatlerinden itibaren kaybolduğu belirlendi. 25 Temmuz günü ailesi tarafından Artuklu ilçesinde emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunu yaptığı kaydedilirken, M.B. 5 Ağustos günü ailesiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışırken lastik botun arızalanması sonrası bindiği jet-skinin devrilmesiyle suda boğuldu. Eşi Ş.B. ve Suriyeli İ.S.O., sevk edildikleri adliyede tutuklandı. M.B.’nin eşi Ş.B.’nin SEGBİS yoluyla Nusaybin Adliyesi’nde alınan ifadesinden sonra ‘zimmet suçuna katkısı bulunduğu şüphesiyle’ tutuklandığı bildirildi.

Bu arada M.B. hakkında Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘zimmet, resmi belgede sahtecilik’ soruşturması kapsamından M.B.’nin ailesi ve ikinci derece yakınlarına kadar mal varlıklarına el konulurken evlerinde de arama yapıldı.