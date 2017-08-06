Yunanistanâ€™a kaÃ§arken boÄŸulan kiÅŸi, Nusaybin Adliyesiâ€™nde yazÄ± iÅŸleri mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±

KuÅŸadasÄ±â€™na baÄŸlÄ± GÃ¼zelÃ§amlÄ± aÃ§Ä±klarÄ±ndan dÃ¼n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistanâ€™Ä±n Sisam adasÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken boÄŸulan Mehmet BingÃ¼lâ€™Ã¼n Mardinâ€™in Nusaybin ilÃ§esi Adliyesiâ€™nde Asliye Ceza Mahkemesi yazÄ± iÅŸleri mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, KuÅŸadasÄ± Sahil GÃ¼venlik Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± ekipler, GÃ¼zelÃ§amlÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistanâ€™Ä±n Sisam adasÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan bir grup olduÄŸu ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye operasyon dÃ¼zenledi. Operasyon sonucu lastik bottaki biri Suriye uyruklu 3 kiÅŸinin kurtarÄ±lÄ±rken, lastik bot yakÄ±nlarÄ±nda bir cesede ulaÅŸÄ±ldÄ±. YapÄ±lan aÅŸattÄ±rmada, cesedin Mehmet BingÃ¼l’e ait olduÄŸu ortaya Ã§Ä±karken, bottaki Suriye uyruklu dÄ±ÅŸÄ±ndaki iki kiÅŸinin ise Mehmet BingÃ¼lâ€™Ã¼n eÅŸi Åž. BingÃ¼l ve kÄ±zÄ± K. BingÃ¼l olduÄŸu tespit edildi. Ä°fadeleri alÄ±nan anne ve kÄ±zÄ± ile Suriye uyruklu Ä°.S.O., botun arÄ±zalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, karaya dÃ¶nen Mehmet BingÃ¼lâ€™Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ± jet skinin batmasÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylediler. AraÅŸtÄ±rma sÄ±rasÄ±nda Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi’nde yazÄ± iÅŸleri mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±, birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r iÅŸe gitmediÄŸi ve kendisinden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, bottaki anne ve kÄ±zÄ±n da yazÄ± iÅŸleri mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n eÅŸi Åž. BingÃ¼l ve kÄ±zÄ± K. BingÃ¼l olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KurtarÄ±ldÄ±ktan sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Åž. BingÃ¼l, K. BingÃ¼l ve Suriye uyruklu Ä°.S.O’nun jandarmadaki sorgularÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi, ailenin kaÃ§ma nedeniyle ilgili soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. Bu arada, olayla ilgili olarak insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± organize edip, jetskiâ€™yi kullanan M.Ã–. isimli bir zanlÄ±nÄ±n da yakalanmasÄ± iÃ§in arandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BoÄŸulan genci sahil gÃ¼venlik ekipleri hayata dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼

Bu arada, KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfeziâ€™nde denizde boÄŸulan bir kiÅŸi sahil gÃ¼venlik ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle hayata dÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Edinilen bilgiye gÃ¶re, KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfezi Ãœrkmen Ä°pekkum sahilinden denize giren iki kiÅŸiden birinin geri dÃ¶nmediÄŸi yolundaki ihbar Ã¼zerine Sahil GÃ¼venlik KuÅŸadasÄ± Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± sahil gÃ¼venlik botu ve dalÄ±ÅŸ timi gÃ¶revlendirildi. Olay yerine giden sahil gÃ¼venlik ekipleri, denizden bilinci kapalÄ± ve kalbi durmuÅŸ olarak Ã§Ä±kartÄ±lan M.K. isimli ÅŸahsa ilk yardÄ±m mÃ¼dahalesinde bulundu. Hayata dÃ¶ndÃ¼rÃ¼len ÅŸahÄ±s, ambÃ¼lansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.