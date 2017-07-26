Kuşadası’na bağlı Yeniköy’de taş ocağı tartışması sürüyor. Yeniköy’ün Madentepe mevkiinde açılması düşünülen taş ocağına karşı, Yeniköy halkının açmış olduğu yürütmeyi durdurma davası için, mahkemenin görevlendirdiği 5 kişilik bilirkişi heyeti Perşembe günü Saat: 10.00’da bölgede keşif yapacak.

Taşocağına karşı olan ve yürütmeyi durdurma kararı alan Yeniköy sakinleri, bilirkişi heyetinin yapacağı keşif öncesi bir açıklama yaptı. Taş ocağını Yeniköy’de istemeyen mahalle sakinleri, “ Yeniköy merkezine 600 metre uzaklıktaki taş ocağı açılması planlanan bölgede taş ocağı istemiyoruz. Açtığımız yürütmeyi durdurma davası kapsamında bilirkişi heyeti inceleme yapacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin de katılacağı bu keşif çalışmasında tüm Yeniköylüler olarak hazır bulunacağız ve bu taş ocağının bölgeye vereceği zarara kendilerine anlatacağız “ dediler. (İHA)