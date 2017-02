Vali Koçak, Kuşadası’nda Esnafla Buluştu

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Kuşadası’nda esnafları ziyaret etti. Sabah saatlerinde başlayan ziyaretinde esnafların şikayetlerini, taleplerini ve çözüm önerilerini dinleyen Vali Koçak, pek çok öneriyi de not aldırdı.

Vali Koçak, öğleden sonra daire amirleri ve muhtarlarla toplantı yaptı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Koçak, Kuşadası esnafının başlıca sorununun, turizm sektörünün, son zamanlarda yaşanan olaylardan olumsuz etkilenmesi olduğunu belirtti.

Turizmin başladığı yer olarak kabul edilen Kuşadası’nın, son zamanlarda ülkemizde ve dünyada yaşanan olaylardan olumsuz etkilendiğini ifade eden Vali Koçak, “Aydın ve ilçelerini ziyaret kapsamında Kuşadası’nı ziyaret edip, buradaki daire müdürlerimiz ve muhtarlarımızla bir araya gelerek ne gibi çalışmalar yaptıklarını gözden geçirmek istedik. Sorunlarımızı tespit edip ortak akılla çözümler üretebilmek için bir araya geldik. Sabah esnafımızı ziyaret ederek programa başladık. Onlarla sohbet etme şansımız oldu. Ziyaretimiz sırasında gördüğümüz husus ise şu şekildeydi; son zamanlarda hem dünyanın hem de ülkemizin yaşadığı türbülans dolayısıyla turizm sektörünün etkilenmesinden kaynaklanan problemler var. Bunları konuştuk. Faydalı görüşmeler oldu” dedi.

“Orjinal Çözüm Önerileri Aldık”

Esnafla sohbeti sırasında orijinal çözüm önerilerinin ortaya çıktığını ve bu önerileri ilgili bakanlıklara ileteceklerini ifade eden Vali Ömer Faruk Koçak, “Bizim bu ziyaretin dışında kolay kolay öğrenemeyeceğimiz sorunların olduğu gibi, orijinal çözüm önerileri oldu. Onları da hem kendi açımızdan değerlendirip hem de hükümetimizin ilgili bakanlıklarına iletecek seviyeye getireceğiz. Kuşadası denildiğinde akla ilk turizm gelir. Bu ziyarette de bunu bir kere daha görmüş olduk. Kuşadası, turizmin dünyada ilk başlangıç noktasıdır. İyi ve kötü tecrübelerin ilk yaşandığı nokta da şüphesiz Kuşadası’dır. Önemli olan bütün tecrübelerden faydalanabilmektir. Biz de burada en ince ayrıntısına kadar her şeyi irdeleyip, problemlerin kök hücrelerini belirleyerek, her krizin içinde bir fırsat yer alır, biz de bu fırsatı yakalamaya, bulmaya çalışacağız.

İlk basın toplantısını burada yaptığımda turizmin problemlerini çözmek için çalışmalar yapacağımızı söyledim. Bu çalışmalar doğrultusunda iki ayrı rapor ortaya çıktı. Kısa vadeli çözümler, orta vadeli çözümler ve uzun vadeli yapılabilecek eylemler şeklinde sonuçlar ortaya çıktı. Biz de bu çalışmaların taslağını Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili yerlerine ilettik. Bu çalışmalar sırasında en büyük eksiğin koordinasyon olduğunu belirledik. Bu koordinasyonu sağlamak için bir platform oluşturma çalışmalarına başladık. Yakın zamanda dar kapsamlı bir çalışmayla bu yapının çatısını nasıl oluşturacağımızı belirleyip, çalışmalara başlayacağız” dedi.

“Halkımıza Sunduğumuz Hizmetin Kalitesini Yükselteceğiz”

Halkımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini, niteliğini yükseltmek için çalışacağız diye sözlerine devam eden Vali Koçak, “Bu görünürde tek bir cümle gibi dursa da altını doldurmaya başladığımızda binlerce belki on binlerce işin senkronize olarak yürütülmesi gerekiyor. Bütün aktörlerin kendi arasındaki iletişimlerinin güçlendirilmesi kamu kaynaklarının daha etkin olarak kullanılması vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacaktır. Bunun içinde daha çok bir araya gelmemiz ve ortak akılla problemlerimizi çözmemiz gerekiyor. Tüm bu işler için irade gerekir. Şüphesiz o irade bizde fazlasıyla var. İrade ve yeterli derecede takiple iyi niyetli çalışarak her şeyin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Muhtarlarımız Yaptığımız Kamu Hizmetinin En İyi Aynasıdır”

Vali Koçak sözlerine,“Bugün muhtarlarımızla bir araya geldik. Büyükşehir olduktan sonra özelikle köy statüsünden mahalle statüsüne geçen muhtarlarımız tüzel kişiliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte birtakım yoksunluklar yaşamış gözükebilir, yaşıyor olabilir. Fakat biz muhtarlarımızın vatandaşa değme konusunda en yakın seçilmişler olarak ve vatandaşlarımızın problemlerini en iyi bilen kişiler olarak ve bizi iyi yönlendirebilecek paydaşlarımız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden muhtarlarımızın önem derecesinde azalma olmadığını söylemek isterim. Ayrıca muhtarlarımızın yaptığımız kamu hizmetlerinin en iyi aynası olduğunu biliyoruz. Nerede tıkanmalar olduğunu, nerede yanlışlıklar olduğunu bize aktaracak en iyi çalışma arkadaşlarımız muhtarlardır. İlçemizin önemli yerlerini ziyaret ederek ilçeyi biraz daha yakından tanımış olacağız.

Biz, hesap veren bir idare olarak her şekilde vatandaşımıza ve bizimle çalışan paydaşlarımıza en iyi hizmeti yapmak için gayret göstereceğiz. Vatandaşın mutluluğu bizim nihai gayemiz. Bunun için hangi noktada olursak olalım, birbirimize insani olarak bir üstünlüğümüz yok. Bu medeni bir iş bölümüdür. Bazılarımız karar alıcı noktada olacak, bazılarımız uygulayıcı noktada olacak. Sonuç olarak hepimizin gayesi vatandaşımıza hizmet etmek. Bu amacı, bizi aydınlatan bir ışık olarak önümüze koyup buna göre hareket etmek durumundayız. Kendimizi vatandaşın yerine koyarak birbirimizi daha iyi anlayabiliriz. Bu şekilde vatandaşımıza hak ettiği hizmeti ulaştırabiliriz” diyerek sözlerine son verdi.

Vali Koçak, toplantı sonrası Kuşadası Devlet Hastanesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. (İHA)