Ukraynaâ€™dan charter uÃ§uÅŸlarÄ± baÅŸladÄ±

Turizmde yaÅŸanan tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in giriÅŸimlerde bulunan KuÅŸadalÄ± turizmcilere ilk mÃ¼jdeli haber Ukranyaâ€™dan geldi. Merkezi KuÅŸadasÄ±â€™nda bulunan Peninsula Tours tarafÄ±ndan Kievâ€™den KuÅŸadasÄ±â€™na turist getiren ilk charter uÃ§aÄŸÄ± Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ±â€™na indi. Ä°lk seferinde su gÃ¶sterisiyle karÅŸÄ±lanan uÃ§aktan inen 172 UkraynalÄ± turist TÃ¼rkiyeâ€™ye giriÅŸte Ã§iÃ§eklerle karÅŸÄ±landÄ±.

Peninsula Tours Operasyon MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mert Mustafa, â€œ Peninsula Tours olarak Ukraynaâ€™daki partnerimiz TPG Tur ile birlikte Kiev den – Ä°zmir’e direk charter uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±k. Ä°lk uÃ§uÅŸunu Ukrayna Kiev Borispol havalimanÄ±ndan -Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ±na 172 yolcusu ile gerÃ§ekleÅŸtiren Bravo Airways firmasÄ±nÄ±, Haziran ayÄ±ndan itibaren haftada iki kez charter seferi gerÃ§ekleÅŸtirecek. Bu son derece Ã¶nemli bir geliÅŸme. Gelen turistlerimiz KuÅŸadasÄ± bÃ¶lgesindeki otellere yerleÅŸtirildi. Gelen turistler arasÄ±nda 30â€™a yakÄ±n Ukraynaâ€™nÄ±n Ã¶nemli turizmcileri bulunuyor. Peninsula Tours olarak UkraynalÄ± acentecilere bÃ¶lgemizde bulunan oteller ve turistik tesisler ile kÃ¼ltÃ¼rel ve tarihi zenginliklerimizi, doÄŸal gÃ¼zelliklerimizi tanÄ±tacaÄŸÄ±z â€œ dedi. (Ä°HA)