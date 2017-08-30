Turizmin incisi KuÅŸadasÄ±â€™na 3,5 yÄ±lda 114 milyon TLâ€™lik yatÄ±rÄ±m

Uzun yÄ±llardÄ±r kronik altyapÄ± sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸan KuÅŸadasÄ± ilÃ§esinde yaÅŸanan maÄŸduriyete dur diyen ve alt yapÄ± sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in talimatÄ±nÄ± veren BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu, ASKÄ° Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ediyor ve sÃ¼rekli bilgi alÄ±yor.

Ä°lÃ§enin uzunca yÄ±llar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kronik sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Nisan 2014â€™den bu yana Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtiren ASKÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, mevcut olarak devam eden projelerin yatÄ±rÄ±m bedelleri ile birlikte altyapÄ±ya 114 milyon 920 bin TL yatÄ±rÄ±m yaptÄ±. Sadece hat yapÄ±mlarÄ±na 20 milyon TL harcayan ASKÄ°, bugÃ¼ne kadar 111 bin 020 metre iÃ§me suyu hattÄ±, 15 bin 200 metre kanalizasyon ve 5370 metre yaÄŸmursuyu hat yapÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

KuÅŸadasÄ±â€™nÄ±n en Ã¶nemli sorunlarÄ± arasÄ±nda yer alan iÃ§me suyu kesintileri ile su yetersizliÄŸi problemini Ã§Ã¶zmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan ASKÄ°, ilÃ§eye iÃ§me suyu saÄŸlayan Ã¶nemli iki arterde Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. DY1 iÃ§me suyu depo terfi hattÄ± ile DY4 iÃ§me suyu ÅŸebeke daÄŸÄ±tÄ±m hattÄ± projesini hayata geÃ§iren ekipler, sÃ¶z konusu noktalarda tÃ¼m terfi ve ÅŸebeke hatlarÄ±nÄ± yenileyerek ilÃ§enin kanayan yarasÄ±nÄ± durdurdu. HatlarÄ±n yenilenmesi ile kayÄ±p kaÃ§ak Ã¶nlendi ve arÄ±za oranÄ± Ã¶nemli oranda dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yeterli ve kesintisiz suya kavuÅŸan ilÃ§ede Ã¶zellikle yaz aylarÄ±nda yaÅŸanan iÃ§me suyu yetersizliÄŸi sorunu aÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°lÃ§enin uzun yÄ±llardÄ±r hayalini kurduÄŸu ve BaÅŸkan Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nun en Ã¶nemli projelerden birisi olarak nitelendirdiÄŸi KuÅŸadasÄ± Ä°leri Biyolojik AtÄ±k su ArÄ±tma Tesisi hÄ±zla tamamlanÄ±yor. 39 milyon TL yatÄ±rÄ±m bedeliyle yapÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸen ve ilÃ§enin kaderini deÄŸiÅŸtirecek olan tesis, yaz ve kÄ±ÅŸ ayrÄ± kapasitelerde Ã§alÄ±ÅŸabilecek olup Ã¶zellikle yaz aylarÄ±nda turizmden kaynaklÄ± nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ± yÃ¼kÃ¼nÃ¼ rahatlÄ±kla kaldÄ±rabilecek yapÄ±da tasarlandÄ±. DoÄŸa ve Ã§evrenin korunmasÄ± iÃ§in ayrÄ±ca Ã¶nemli bir proje olarak gÃ¶rÃ¼len tesis, son teknoloji arÄ±tma sistemlerine sahip olacak. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n 2018 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor.

2018 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde deveye girmesi planlanan ve ÅŸuanda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 70 oranÄ±nda tamamlandÄ±ÄŸÄ± Davutlar – GÃ¼zelÃ§amlÄ± grup kanalizasyonu yapÄ±mÄ± iÅŸi, ilÃ§enin bir diÄŸer kader projesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Uzun yÄ±llardÄ±r sÃ¶z konusu iki mahallede yaÅŸanan altyapÄ± sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan ASKÄ°, 50 milyon TL yatÄ±rÄ±m bedeli ile projeyi tamamlayacak. 158 kilometrelik kanalizasyon hat yapÄ±mÄ±nÄ± iÃ§eren projede sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±. Ã–te yandan iÃ§me suyu sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in de hamle yapan ekipler KuÅŸadasÄ± Merkez – Davutlar – GÃ¼zelÃ§amlÄ± Ä°Ã§me suyu ÅŸebeke plan ve projesini yÄ±lsonunda tamamlayacak.

Ä°lÃ§enin iÅŸlek gÃ¼zergÃ¢hlarÄ±nda da Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtiren ASKÄ°, Ã¶zellikle aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarda yaÅŸanan taÅŸkÄ±n ve seli Ã¶nlemek iÃ§in iki Ã¶nemli projeyi hayata geÃ§irdi. Ä°nÃ¶nÃ¼ BulvarÄ±nda 300 metrelik yaÄŸmursuyu ve iÃ§me suyu alt yapÄ±sÄ± yenilendi. Bunun yanÄ± Ä±ra Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zergÃ¢hta kaldÄ±rÄ±m ve asfalt Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã§ileye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bir diÄŸer Ã¶nemli mevki olan Hasanreis BulvarÄ± ve civar mahallerde selin Ã¶nlenmesi iÃ§in 500 metre yaÄŸmursuyu hat projesi hayata geÃ§irildi.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nun talimatlarÄ± doÄŸrultusunda KuÅŸadasÄ±â€™nda altyapÄ± sorunlarÄ±nÄ±n tamamen aÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in uzun mesailerle Ã§alÄ±ÅŸan ekipler projeleri hÄ±zla tamamlÄ±yor. YatÄ±rÄ±mlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgelerde hizmete kavuÅŸan vatandaÅŸlar BaÅŸkan Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na teÅŸekkÃ¼r ederek, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± temennisi ile memnuniyetlerini dile getiriyor. (Ä°HA)