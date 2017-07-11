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12 Temmuz 2017
Çevre, Kuşadası

Tüllüşah projesi ile yeni bir turizm merkezi oluşacak

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesinde yetişen, adını Samson Dağları’nın antik ismi Mykale’den alarak, ilk defa Kuşadası’ndan toplanıp bilim dünyasına tanıtılan Tüllüşah (Rhaponticoides mykalea) olarak bilinen endemik bitki turizm için önem arz ediyor.
Tüllüşah projesi ile hem Tüllüşahların korunmasının sağlanacağı, hem gastronomik alt yapısı olan Yaylaköy’deki yöre insanlarının ekonomisine katkı yapılacağı ve Kuşadası turizmine de alternatif bir cazibe merkezi kazandırılacağı belirtildi.
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu, Yaylaköy Muhtarı Cafer Çiftçi ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü Tüllüşah bitkisinin olduğu alanda incelemelerde bulundu.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptıkları incelemede bitkilerin Tüllüşah olduğunu tespit ettiklerini ifade ederek, “Artık sayılabilir ölçüde kalan ve kaybolmaya yüz tutan önemli doğal kaynak değerlerimizden biri Tüllüşahtır. Bitkinin tip lokalitesi giderek yok olmaktadır. “Vahim Durumda” (CR) kategorisinde, yani çok yakın gelecekte yok olma riski altında bulunmaktadır. Bu nedenle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2017 Yılı stratejik Koruma Planı içine alınmış ve Türkiye’de seçilen 16 tür arasına girmiştir. Bu bitkinin korunması için bölgede bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Yapılan bilgilendirmelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dağdaki çobandan, okuldaki eğitimciye kadar geri dönüşlerin olması sevindirici bir gelişmedir. Tüllüşahlar bir yandan yöre insanlarına tanıtılırken, bir yandan da ulusal ve uluslararası tanıtımlarının yapılması gerekir. Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Kuşadası’na, doğal zenginlikler açısından katkı yapacak önemli bir türdür” dedi.
Tüllüşahların hem korunması, hem de turizme kazandırılarak tanıtılması için ortak bir proje ile Tüllüşah Vadisi olarak gösterilen alanda, doğaya uyumlu ahşap yürüme yolları, fotoğraf çekme platformları, Tüllüşahları ve diğer bitki örneklerini tanıtan Türkçe-İngilizce ve Latince tabelalar yapılması planlanıyor. Ayrıca yöre insanlarının yapacağı Tüllüşahlardan oluşan hediyelik eşyaların ve ürettikleri ürünlerin satılacağı stantlar, Tüllüşah Evi, köy evlerinin duvarlarının beyaza boyanarak Tüllüşah resimlerinin yapılması ve her yıl Yaylaköy’de geleneksel bir şekilde Tüllüşah Festivalinin yapılması düşünülüyor. (İHA)

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