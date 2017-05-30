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30 Mayıs 2017
Kuşadası

Tarihi Kervansaray’ın işletme ihalesini belediyenin ARYA şirketi aldı

Kuşadası’nın en önemli tarihi mekânlarından Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, bundan böyle Kuşadası Belediyesi’nin şirketi ARYA tarafından işletilecek.
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Kervansaray’ın işletmesi için yapılan ihaleyi aylık 77 bin Türk Lirası kira bedeli karşılığında Kuşadası Belediyesi’nin ARYA şirketi aldı. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kervansaray’ı tarihi kimliğine uygun olarak turizme kazandıracağız” dedi.
Kuşadası’nın simgelerinden olan ve uzun yıllardır tarihi kimliğine aykırı bir biçimde kullanılan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nın işletmesi için yapılan ihaleyi Kuşadası Belediyesi kazandı. Aydın’da yapılan ve iki firmanın teklif verdiği ihaleye Kuşadası Belediyesi şirketi adına Başkan Özer Kayalı katıldı. Aylık 76 bin 100 Türk Lirası’ndan başlayan ihaleyi kazanan taraf 77 bin Türk Lirası ile Kuşadası Belediyesi’nin ARYA şirketi oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu’nun konuyu karara bağlayarak Kuşadası Belediyesi’ne tebliğ etmesinin ardından 15 gün içerisinde sözleşme için gerekli hazırlıklar yapılacak ve sözleşmenin imzalanmasının ardından yer tespiti gerçekleşecek.
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası için tarihi ve simgesel açıdan büyük bir önemi bulunan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nı Kuşadası’na kazandırmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek “Uzun yıllardır yanlış kullanımı ile tarihsel kimliğinden uzaklaştırılan Kervansaray’ı Kuşadası’nda kültür ve sanatın merkezi konumuna getirmek ve tarihine yakışır bir biçimde turizm alanında kullanmak istiyoruz” dedi. (İHA)

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